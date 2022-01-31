Общество

15 минут назад

В областном управлении социальной политики новый начальник

451
#назначение
1
В областном управлении социальной политики новый начальник

Кресло было свободным чуть больше месяца.

С 1 февраля начальником управления социальной политики Липецкой области станет Татьяна Андреева. Ранее она работала в этом ведомстве первым заместителем.

Напомним, место руководителя областного управления социальной политики стало вакантным в конце прошлого года, когда к Ольга Белоглазова была назначена вице-губернатором.

Фото: управление социальной политики Липецкой области
451
#назначение
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области повысили минимальные цены на бренди и коньяк
#цена #алкоголь #бренди
В Липецкой области повысили минимальные цены на бренди и коньяк

10 минут назад

Общество
Евгения Уваркина призвала к совести директоров УК
#уборка снега #Евгения Уваркина
6
Евгения Уваркина призвала к совести директоров УК

25 минут назад

Общество
Липчанам предлагают выбрать спортплощадки для ремонта
#спортплощадки #ремонт
3
Липчанам предлагают выбрать спортплощадки для ремонта

сегодня, 13:28

Общество
Водителя, который высадил ребенка из автобуса, лишат премии
#ребенок #автобус
16
Водителя, который высадил ребенка из автобуса, лишат премии

сегодня, 13:12

Общество
Браков больше – детей меньше: в области продолжается падение рождаемости
#рождаемость #демография
12
Браков больше – детей меньше: в области продолжается падение рождаемости

сегодня, 13:05

Общество
34-летний мужчина регулярно избивал бывшую жену: возбуждено уголовное дело об истязании
#истязание
2
34-летний мужчина регулярно избивал бывшую жену: возбуждено уголовное дело об истязании

сегодня, 12:49

Общество