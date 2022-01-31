В областном управлении социальной политики новый начальник

Кресло было свободным чуть больше месяца.

С 1 февраля начальником управления социальной политики Липецкой области станет Татьяна Андреева. Ранее она работала в этом ведомстве первым заместителем.



Напомним, место руководителя областного управления социальной политики стало вакантным в конце прошлого года, когда к Ольга Белоглазова была назначена вице-губернатором.



Фото: управление социальной политики Липецкой области