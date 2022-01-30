Происшествия

сегодня, 11:08

В Ельце задержали иностранца с героином

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#героин #полиция
В Ельце задержали иностранца с героином

При себе у него было свыше 40 граммов запрещенного вещества.

Елецкие наркополицейские в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в одном из гаражных кооперативов города задержали неработающего 27-летнего гражданина республики Таджикистан, его подозревали в совершении административного правонарушения. Во время досмотра у него обнаружили и изъяли 60 свёртков с веществом.

— Проведённым исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — героин. Общий вес изъятых наркотиков составил 46,29 граммов, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Следственным отделом ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: УМВД России по Липецкой области
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#героин #полиция

Комментарии (4)

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Елецкий

36 минут назад
Менты убирают конкурентов
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Вова

сегодня, 11:31
Стране нужно больше трудолюбивых соотечественников !
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Елецкие менты

сегодня, 11:22
Наркобизнес, это кого надо- наркобизнес.Эти занимаются серьезные ребята. Нечего демпинговать!
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Ельчанин

сегодня, 11:20
А в Лос-Анджелесе задердали ельчанина с мешком марихуаны
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