В Ельце задержали иностранца с героином

При себе у него было свыше 40 граммов запрещенного вещества.

Елецкие наркополицейские в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в одном из гаражных кооперативов города задержали неработающего 27-летнего гражданина республики Таджикистан, его подозревали в совершении административного правонарушения. Во время досмотра у него обнаружили и изъяли 60 свёртков с веществом.



— Проведённым исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — героин. Общий вес изъятых наркотиков составил 46,29 граммов, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Следственным отделом ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



Фото: УМВД России по Липецкой области

