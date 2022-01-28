В Ельце лже-работник водоканала обчистил квартиру пенсионера, но в тюрьму так и не сел

Обвиняемый моментально вычислил в жилище старика все места, в которых хранятся деньги.

Елецкий городской суд вынес приговор мужчине, который под видом работника местного водоканала проник в квартиру пенсионера и вынес из неё все деньги, которые только успел найти.

Как сообщили в суде, злоумышленник ходил по квартирам и предлагал услуги по установке фильтров для очистки воды. Когда его пустили в одну из квартир, злодей действовал быстро: отвлёк внимание пожилого хозяина, прошёл незамеченным в одну из комнат, где достал из тумбочки сбережения — 40 тысяч рублей. Не остался без внимания похитителя и лежавший на столе кошелёк, откуда он забрал 1 300 рублей.

Обещанного фильтра хозяин квартиры не дождался, а получил лишь разочарование и хороший урок. К счастью, вора удалось задержать.

- Суд учёл отсутствие у обвиняемого прежних судимостей и поэтому избрал ему наказание, не связанное с лишением свободы, - говорится в материалах суда, - Мужчине назначили 400 часов обязательных работ. Приговор он ещё может обжаловать.