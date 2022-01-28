Происшествия

33 минуты назад

Футболом с кроликом заинтересовалась полиция

2 949
#животные #хулиганство
1

Инцидент с мёртвым животным сняли на видео.

Загрузка плеера
В группе « ДТП Елец» сегодня была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина играет в футбол на снегу, но вместо мяча у него — мёртвый кролик.

- Житель нашего города ради забавы малолеток кидает и всячески издевается над мёртвым кроликом, - комментирует видеозапись подписчица группы. - Все происходит на конечной остановке «Улица Черокманова». Считаю, что страна должна знать своих героев. Позже он взял этого зайца и пошёл к нашей машине, где сидели две девушки, возможно, хотел нас напугать. Мы просили оставить в покое животное, на что был получен ответ: «он все ровно злой и дохлый».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту появления этой публикации в соцсетях назначена проверка, которую проведет УМВД России по городу Ельцу. Полицейские изучат видео и все обстоятельства инцидента.

Видео - vk.com/elec_online

2 949
#животные #хулиганство
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мдаа

22 минуты назад
По мне, судя по видео, человек отшвырнул мертвое тело животного ногой, а не играл в "футбол". Я сам бы брать не стал руками, не известно чем болело животное. А отшвырнул подальше, чтобы не мешалось на остановке...
ответить

..../

24 минуты назад
Это выродки зомбированные тиктоками . Больные !
ответить

Еще в рубрике

В Ельце лже-работник водоканала обчистил квартиру пенсионера, но в тюрьму так и не сел
#Кража #пенсионеры #доверие
В Ельце лже-работник водоканала обчистил квартиру пенсионера, но в тюрьму так и не сел

4 минуты назад

Происшествия
Помощь грузинам обошлась в полмиллиона рублей
#взятка
Помощь грузинам обошлась в полмиллиона рублей

23 минуты назад

Происшествия
Изнасиловавшему невестку мужчине дали четыре года
#изнасилование
6
Изнасиловавшему невестку мужчине дали четыре года

сегодня, 13:08

Происшествия
Владельца и гендиректора пивзавода обвинили в уклонении от уплаты налогов на 51 миллион рублей
#налоги
7
Владельца и гендиректора пивзавода обвинили в уклонении от уплаты налогов на 51 миллион рублей

сегодня, 12:48

Происшествия
Кассир обокрала свой магазин
#кража
5
Кассир обокрала свой магазин

сегодня, 11:46

Происшествия
Одного человека эвакуировали из горящего дома
#МЧС #пожар
Одного человека эвакуировали из горящего дома

сегодня, 11:45

Происшествия