Происшествия
33 минуты назад
Футболом с кроликом заинтересовалась полиция
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Инцидент с мёртвым животным сняли на видео.
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В группе « ДТП Елец» сегодня была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина играет в футбол на снегу, но вместо мяча у него — мёртвый кролик.
- Житель нашего города ради забавы малолеток кидает и всячески издевается над мёртвым кроликом, - комментирует видеозапись подписчица группы. - Все происходит на конечной остановке «Улица Черокманова». Считаю, что страна должна знать своих героев. Позже он взял этого зайца и пошёл к нашей машине, где сидели две девушки, возможно, хотел нас напугать. Мы просили оставить в покое животное, на что был получен ответ: «он все ровно злой и дохлый».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту появления этой публикации в соцсетях назначена проверка, которую проведет УМВД России по городу Ельцу. Полицейские изучат видео и все обстоятельства инцидента.
Видео - vk.com/elec_online
- Житель нашего города ради забавы малолеток кидает и всячески издевается над мёртвым кроликом, - комментирует видеозапись подписчица группы. - Все происходит на конечной остановке «Улица Черокманова». Считаю, что страна должна знать своих героев. Позже он взял этого зайца и пошёл к нашей машине, где сидели две девушки, возможно, хотел нас напугать. Мы просили оставить в покое животное, на что был получен ответ: «он все ровно злой и дохлый».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту появления этой публикации в соцсетях назначена проверка, которую проведет УМВД России по городу Ельцу. Полицейские изучат видео и все обстоятельства инцидента.
Видео - vk.com/elec_online
2 949
Мдаа
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