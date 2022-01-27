«У меня детство было ещё хуже»: липчанин по пьяни избил трёхлетнюю дочь

За это его лишили родительских прав.

Советский районный суд Липецка лишил 38-летнего липчанина родительских прав в отношении четырехлетней дочери. Когда девочке было ещё три года, в мае 2021 года мужчина нанёс ребёнку побои. С исковым заявлением в суд о лишении мужчины родительских прав обратился прокурор Советского района Липецка.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, отец жестоко поступил с ребёнком 1 мая минувшего года, и уже 6 мая по заявлению матери девочки отдел полиции №2 Липецка возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».



Как оказалось, нанесший побои собственной трехлетней дочери мужчина неоднократно судим по статьям 158 УК РФ «Кража» и 162 УК РФ «Разбой». 11 ноября 2019 года после освобождения из колонии они приехал к жене, с которой познакомился по переписке.



После освобождения мужчина нигде не работал, выпивал и пьяным регулярно устраивал дома разборки, скандалы и драки, а также приводил домой выпивать своих друзей и товарищей.



Старшая 18-летняя дочь женщины рассказала, что отчим всё время пил, бил её, сестру и мать, а также оскорблял и унижал.



Трёхлетней девочке сильно доставалось от отца: сестра рассказала, что тот бил малышку ногами по телу и руками по лицу, наступал на неё, когда она мешала ему пить и отказывалась ложиться спать. У ребёнка даже отбирали еду, объясняя это тем, «что у меня детство было ещё хуже».



Это продолжалось до 1 мая 2021 года. Когда отчим снова по пьяни избил трёхлетнюю девочку, падчерица вызвала полицию.