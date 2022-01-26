Липецкая вечЁрка: закрытый союз армян, чёс аферистов и 7 000 школьников на карантине

Сегодня, 26 января, на карантин по коронавирусу отправили более семи тысяч школьников, полицейские рассказали о мошенниках, которые провели массовый обзвон жителей Липецка, а суд ликвидировал региональную общественную организацию «Союза армян России».

Сегодня. Кроме того, в отношении начальника МУ «Управление главного смотрителя Липецка» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ - за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Что влечет наложение на Виталия Лесных как на должностное лицо штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.– Даже если выпишут штраф, он заплатит с наших налогов, а не из своего кармана. Такая вот реальность, нашего дурдома, – не поверил в суровость наказания один из читателей.Впрочем, лидером по просмотрам стала другая новость –. Минюст нашел множество нарушений в ее работе. Оно и понятно: председателю организации Азату Казарову не до общественной работы. Ему бы от тюрьмы спастись по обвинению в посредничестве в даче крупной взятки сотруднику ФСБ. Сам общественник, признавший свою вину, остался уверенным в том, что «добрые поступки нуждаются в благодарности хоть ящиком коньяка, хоть деньгами».– Что ж теперь будет со строительством дорог? – удивился один из наших комментаторов.Тем временем поверившие в безнаказанность. Аферисты пытались найти пожилых людей и выманить у них деньги под предлогом помощи совершившим дорожные аварии родственникам. На их россказни повелись 89-летняя и 79-летняя женщины, отдавшие преступникам, соответственно, 300 и 250 тысяч рублей.. И за все про все Советский районный суд назначил 37-летнему дебоширу год лишения свободы условно и штраф в 450 000 рублей, который он доложен оплатить по решению Октябрьского районного суда Пензы за пособничество в сбыте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.– на 30 заболевших больше, чем сутками ранее. В связи с резким ростом заболеваемости ковидом уже завтра. Также с четверга меняют режим работы отделения МФЦ – они будут принимать липчан по предварительной записи. Ранее о смене режима работы сообщила ГЖИ Липецкой области. Возможно, оперштаб вскоре отправит на карантин детей, ведь уже, и число закрытых классов стремительно растет.