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Липецкая вечЁрка: закрытый союз армян, чёс аферистов и 7 000 школьников на карантине
Сегодня, 26 января, на карантин по коронавирусу отправили более семи тысяч школьников, полицейские рассказали о мошенниках, которые провели массовый обзвон жителей Липецка, а суд ликвидировал региональную общественную организацию «Союза армян России».
– Даже если выпишут штраф, он заплатит с наших налогов, а не из своего кармана. Такая вот реальность, нашего дурдома, – не поверил в суровость наказания один из читателей.
Впрочем, лидером по просмотрам стала другая новость – « Ликвидировано липецкое отделение «Союза армян России». Минюст нашел множество нарушений в ее работе. Оно и понятно: председателю организации Азату Казарову не до общественной работы. Ему бы от тюрьмы спастись по обвинению в посредничестве в даче крупной взятки сотруднику ФСБ. Сам общественник, признавший свою вину, остался уверенным в том, что «добрые поступки нуждаются в благодарности хоть ящиком коньяка, хоть деньгами».
– Что ж теперь будет со строительством дорог? – удивился один из наших комментаторов.
Тем временем поверившие в безнаказанность «Мошенники провели массовый обзвон жителей Липецка». Аферисты пытались найти пожилых людей и выманить у них деньги под предлогом помощи совершившим дорожные аварии родственникам. На их россказни повелись 89-летняя и 79-летняя женщины, отдавшие преступникам, соответственно, 300 и 250 тысяч рублей.
«Липчанин жарил шашлыки на детской площадке, оголял лобок, кидался помидорами и угрожал убить очевидца». И за все про все Советский районный суд назначил 37-летнему дебоширу год лишения свободы условно и штраф в 450 000 рублей, который он доложен оплатить по решению Октябрьского районного суда Пензы за пособничество в сбыте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.
«За сутки в Липецкой области выявлено 336 новых случаев коронавируса» – на 30 заболевших больше, чем сутками ранее. В связи с резким ростом заболеваемости ковидом уже завтра «Учреждения соцзащиты уходят на карантин». Также с четверга меняют режим работы отделения МФЦ – они будут принимать липчан по предварительной записи. Ранее о смене режима работы сообщила ГЖИ Липецкой области. Возможно, оперштаб вскоре отправит на карантин детей, ведь уже «Более семи тысяч школьников перевели на дистанционное обучение», и число закрытых классов стремительно растет.
Сельдерей не растет на Елецком.
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