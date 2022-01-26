Мошенники провели массовый обзвон жителей Липецка

25 января мошенники провели массовый обзвон по липецким номерам стационарных телефонов. Аферисты пытались найти пожилых людей и выманить у них деньги под предлогом помощи, совершившим дорожные аварии родственникам. В двух случаях обман удался.

- Вчера мы зафиксированы массовый обзвон мошенниками, в разговорах с липчанами они представлялись сотрудниками полиции или друзьями родственников абонентов. Затем звонившие заявляли, что родственники их собеседников совершили ДТП и нужны деньги, чтобы «замять» возможные последствия, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



В полицию уже обратились шесть человек – четверо из них не поддались на уловки мошенников. А двое – 89-летняя и 79-летняя женщины – потеряли деньги.



89-летня липчанка, чтобы спасти внука, якобы устроившего аварию, отдала мошенникам 300 тысяч рублей, 79-летняя, обманутая под тем же предлогом, лишилась 250 тысяч рублей и валюты. Деньги они оставили в названных преступниками местах.



Полицейские в очередной раз напоминают: расскажите своим пожилым родственникам о существующих схемах обмана. Настаивайте на том, чтобы пожилые люди всегда советовались с вами, прежде чем осуществлять крупные операции с деньгами.



