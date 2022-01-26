Происшествия

сегодня, 12:06

Мошенники провели массовый обзвон жителей Липецка

11 2370
#мошенничество
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Мошенники провели массовый обзвон жителей Липецка

25 января мошенники провели массовый обзвон по липецким номерам стационарных телефонов. Аферисты пытались найти пожилых людей и выманить у них деньги под предлогом помощи, совершившим дорожные аварии родственникам. В двух случаях обман удался.

- Вчера мы зафиксированы массовый обзвон мошенниками, в разговорах с липчанами они представлялись сотрудниками полиции или друзьями родственников абонентов. Затем звонившие заявляли, что родственники их собеседников совершили ДТП и нужны деньги, чтобы «замять» возможные последствия, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

В полицию уже обратились шесть человек – четверо из них не поддались на уловки мошенников. А двое – 89-летняя и 79-летняя женщины – потеряли деньги.

89-летня липчанка, чтобы спасти внука, якобы устроившего аварию, отдала мошенникам 300 тысяч рублей, 79-летняя, обманутая под тем же предлогом, лишилась 250 тысяч рублей и валюты. Деньги они оставили в названных преступниками местах.

Полицейские в очередной раз напоминают: расскажите своим пожилым родственникам о существующих схемах обмана. Настаивайте на том, чтобы пожилые люди  всегда советовались с вами, прежде чем осуществлять крупные операции с деньгами. 

11 2370
#мошенничество
1

Комментарии (11)

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Запомните раз и навсегда

5 минут назад
это раньше была милиция которая защищала граждан а теперь полиция которая защищает сугубо "слуг"народа за это у них и спрашивают а людишки так
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ква

13 минут назад
значит по №611 мне по 5раз в день звонят мошенники?
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Внушаемый

16 минут назад
Моя полиция меня не бережет!Интересно,в Германии,например,возможно такое? Есть там телефонное мошенничество,с которым никто не борется в России.Запашного развели на 50.000 ,так он подключил свои связи и нашел их в спортзале сибирского городка!
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ГОСТЬ53

17 минут назад
Да. Вчера достали звонками. да и сегодня тоже были несколько
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Для

21 минуту назад
777, самому не погано жить с таким мировозрением?
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Брежнев

44 минуты назад
В СССР такого не было. Даже ,Афоня, рубль должен был, тем, кто был алкоголиком, хотя и получал зарплату.
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Липчанин

46 минут назад
777, гнида, сам таким скоро станешь! Богатым и обманутым стариком.
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777

сегодня, 12:19
Богатые однако старички. А потом ноют и плачут, что есть не на что, на лекарства нет. Вас еще обманывать и обманывать.
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Animal planet.

сегодня, 12:14
Вчера 2 раза звонили.
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Максим

сегодня, 12:12
Молодцы!!!
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