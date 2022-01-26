Коронавирус
сегодня, 12:03
За сутки в Липецкой области выявлено 336 новых случаев коронавируса
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46 человек госпитализированы.
За последние сутки в Липецкой области выявлено 336 новых случаев коронавирусной инфекции, 46 человек госпитализированы, 298 из ранее заболевших вылечились, девять человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 88 737 случаев COVID-19, выздоровели 81 599 человек, умерли 2 998 человек.
В России за сутки выявлены 74 692 случая COVID-19, госпитализировали 12 226 человек, выздоровели 28 197 человек, умерли 657 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 315 801 случай COVID-19, выздоровели 10 099 937 человек, умерли — 328 105 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 88 737 случаев COVID-19, выздоровели 81 599 человек, умерли 2 998 человек.
В России за сутки выявлены 74 692 случая COVID-19, госпитализировали 12 226 человек, выздоровели 28 197 человек, умерли 657 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 315 801 случай COVID-19, выздоровели 10 099 937 человек, умерли — 328 105 человек.
3 1234
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