За сутки в Липецкой области выявлено 336 новых случаев коронавируса

46 человек госпитализированы.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 336 новых случаев коронавирусной инфекции, 46 человек госпитализированы, 298 из ранее заболевших вылечились, девять человек от COVID-19 умерли.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 88 737 случаев COVID-19, выздоровели 81 599 человек, умерли 2 998 человек.



В России за сутки выявлены 74 692 случая COVID-19, госпитализировали 12 226 человек, выздоровели 28 197 человек, умерли 657 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 11 315 801 случай COVID-19, выздоровели 10 099 937 человек, умерли — 328 105 человек.