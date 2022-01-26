Коронавирус

сегодня, 12:03

За сутки в Липецкой области выявлено 336 новых случаев коронавируса

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявлено 336 новых случаев коронавируса

46 человек госпитализированы.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 336 новых случаев коронавирусной инфекции, 46 человек госпитализированы, 298 из ранее заболевших вылечились, девять человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 88 737 случаев COVID-19, выздоровели 81 599 человек, умерли 2 998 человек.

В России за сутки выявлены 74 692 случая COVID-19, госпитализировали 12 226 человек, выздоровели 28 197 человек, умерли 657 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 11 315 801 случай COVID-19, выздоровели 10 099 937 человек, умерли — 328 105 человек.
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#коронавирус
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Комментарии (3)

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Все чудесатее...

9 минут назад
Допрививались... аж до 80% ((((((
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Гостья1

41 минуту назад
А какая обстановка в Липецке и районах?
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Кот

59 минут назад
В Яндексе 5 умерших!Здесь девять! Откуда путаница создается?
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