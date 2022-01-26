Общество

29 минут назад

Председатель городского департамента получил представление от прокуратуры

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#прокуратура #снег
Председатель городского департамента получил представление от прокуратуры

Николай Дергунов попал в поле зрения надзорного ведомства из-за того, что липецкие улицы медленно чистят от снега.

Прокуратура Правобережного района Липецка проверила своевременность очистки городских автодорог от снега и наледи. В ходе проверки представители надзорного ведомства выявили факты ненадлежащей очистки улично-дорожной сети, наличие многочисленных снежных валов на пешеходных переходах улиц Интернациональной, Плеханова, Желябова и Горького.

— По результатам проверки в адрес председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, а также начальника МУ «Управление главного смотрителя Липецка» внесены представления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Кроме того, в отношении начальника МУ «Управление главного смотрителя Липецка» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, 
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#прокуратура #снег

Комментарии (2)

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Житель

12 минут назад
Прокуратура на окраины загляните,там вообще редкость уборка обочин и дворов(ул Ф.Энгельса и другие).
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Город

23 минуты назад
Всём на всё наплевать.
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