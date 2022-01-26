Общество
29 минут назад
Председатель городского департамента получил представление от прокуратуры
2 522
Николай Дергунов попал в поле зрения надзорного ведомства из-за того, что липецкие улицы медленно чистят от снега.
Прокуратура Правобережного района Липецка проверила своевременность очистки городских автодорог от снега и наледи. В ходе проверки представители надзорного ведомства выявили факты ненадлежащей очистки улично-дорожной сети, наличие многочисленных снежных валов на пешеходных переходах улиц Интернациональной, Плеханова, Желябова и Горького.
— По результатам проверки в адрес председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, а также начальника МУ «Управление главного смотрителя Липецка» внесены представления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Кроме того, в отношении начальника МУ «Управление главного смотрителя Липецка» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ,
— По результатам проверки в адрес председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, а также начальника МУ «Управление главного смотрителя Липецка» внесены представления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Кроме того, в отношении начальника МУ «Управление главного смотрителя Липецка» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ,
2 522
Житель
Город