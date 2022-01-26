Происшествия
57 минут назад
Липчанин жарил шашлыки на детской площадке, оголял лобок, кидался помидорами и угрожал убийством
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Знаменитому шашлычнику с детской площадки вынесли приговор за угрозу убийством кухонным ножом-топориком.
Советский районный суд Липецка вынес приговор 37-летнему липчанину по части 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». В прошлом году эта история с детской площадки прогремела на весь Липецк.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 16 апреля 2021 года 37-летний липчанин вместе с товарищем выпивали, громко матерились, развели огонь и даже жарили шашлыки на детской площадке у дома №1 на улице Липовской.
В это время один из жильцов дома приехал с работы и увидел припаркованный на детской площадке «ВАЗ-2105». У «пятёрки» были открыты двери и оттуда на весь двор раздавалась музыка, а рядом на лавочке детской площадки двое мужчин разложили сырое мясо, поставили складной туристической стол, на котором красовалась бутылка водки. Ещё одна бутылка, уже пустая, валялась под столом.
Мужчина возмутился происходящим и потребовал свернуть пикник. Один из участников банкета попросил не ругаться и сказал, что всё уберёт. Но другой принял замечание в штыки.
Потом очевидец пикника на детской площадке пошёл домой и пожаловался на происходящее во дворе по номеру «112».
А примерно в 18:50 за это последовала месть: 37-летний участник пикника замахнулся на жалобщика на глазах его жены и детей кухонным ножом-топориком со словами: «Тебя что, убить» и нецензурно обозвал мужчину.
Действия любителя шашлыка не остались безнаказанными — его судили по по части 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».
Мужчина свою вину в суде не признал. Он рассказал, что 16 апреля они с товарищем не просто пьянствовали и жарили шашлыки на детской площадке — это были поминки матери его друга. Кстати, помимо мангала с углём, там же друзья установили самовар и казан.
По словам подсудимого, жалобщика даже приглашали к столу помянуть умершую женщину, но тот почему-то грубо ответил, а потом вообще предложил взять в рот его половой орган. Так завязалась перепалка.
Подсудимый уверял, что ножом он никому не угрожал, а в его руке нож находился исключительно для нарезки мяса на шашлык.
Интересно, что после того, как недовольный пикником во дворе мужчина на какое-то время ушёл домой, обиженный участник банкета стал бросать в его машину грязь и даже консервированные помидоры с поминального стола.
Через 15-20 минут после этого мужчина вышел из подъезда уже с женой и двумя детьми. Конфликт продолжился. При этом недовольный поминками жилец перевернул стол с продуктами и пнул ногой самовар. Затем подошёл мужчина в форме: прапорщик попросил участников конфликта успокоиться. Шашлычник заявил, что и сам бывший офицер уголовного розыска и майор полиции.
В ходе конфликта шашлычник также предложил оппоненту выяснить отношения один на один, но тот отказался. Тогда дебошир попытался вылить на отца двоих детей ведро воды, но промахнулся и облил своего осиротевшего товарища. Тот в свою очередь бросил складной стол и ведро в детскую горку, чтобы «выпустить пар».
После отказа от «дуэли» отец двоих детей потребовал показать ему удостоверение. Представившийся майором, мужчина ответил, что его нет, так как он уволился из полиции пять лет назад, а потом приспустил с себя брюки и показал мужчине часть своего лобка и сказал: «Вот тебе моя корочка».
А потом приехали сотрудники полиции и задержали дебошира и его скорбящего по матери друга.
Мужчин доставили в одел полиции №8, где 37-летнего липчанина привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Теперь же приговором Советского районного суда Липецка 37-летнего липчанина осудили по части 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством» и приговорили к году лишения свободы условно.
Кстати, уже после дебоша во дворе на Липовской — 28 августа 2021 года этот же мужчина выслушал приговор Октябрьского районного суда города Пензы, где по части 5 статьи 33 пункту «б» статьи 171.1 УК РФ «Пособничество в производстве, приобретении, хранении, перевозки немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере» его приговорили к 450 000 рублей штрафа. Путём сложения приговоров Советским судом Липецка ему назначен год лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штраф в 450 000 рублей, который он до этого ещё не выплатил.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 16 апреля 2021 года 37-летний липчанин вместе с товарищем выпивали, громко матерились, развели огонь и даже жарили шашлыки на детской площадке у дома №1 на улице Липовской.
В это время один из жильцов дома приехал с работы и увидел припаркованный на детской площадке «ВАЗ-2105». У «пятёрки» были открыты двери и оттуда на весь двор раздавалась музыка, а рядом на лавочке детской площадки двое мужчин разложили сырое мясо, поставили складной туристической стол, на котором красовалась бутылка водки. Ещё одна бутылка, уже пустая, валялась под столом.
Мужчина возмутился происходящим и потребовал свернуть пикник. Один из участников банкета попросил не ругаться и сказал, что всё уберёт. Но другой принял замечание в штыки.
Потом очевидец пикника на детской площадке пошёл домой и пожаловался на происходящее во дворе по номеру «112».
А примерно в 18:50 за это последовала месть: 37-летний участник пикника замахнулся на жалобщика на глазах его жены и детей кухонным ножом-топориком со словами: «Тебя что, убить» и нецензурно обозвал мужчину.
Действия любителя шашлыка не остались безнаказанными — его судили по по части 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».
Мужчина свою вину в суде не признал. Он рассказал, что 16 апреля они с товарищем не просто пьянствовали и жарили шашлыки на детской площадке — это были поминки матери его друга. Кстати, помимо мангала с углём, там же друзья установили самовар и казан.
По словам подсудимого, жалобщика даже приглашали к столу помянуть умершую женщину, но тот почему-то грубо ответил, а потом вообще предложил взять в рот его половой орган. Так завязалась перепалка.
Подсудимый уверял, что ножом он никому не угрожал, а в его руке нож находился исключительно для нарезки мяса на шашлык.
Интересно, что после того, как недовольный пикником во дворе мужчина на какое-то время ушёл домой, обиженный участник банкета стал бросать в его машину грязь и даже консервированные помидоры с поминального стола.
Через 15-20 минут после этого мужчина вышел из подъезда уже с женой и двумя детьми. Конфликт продолжился. При этом недовольный поминками жилец перевернул стол с продуктами и пнул ногой самовар. Затем подошёл мужчина в форме: прапорщик попросил участников конфликта успокоиться. Шашлычник заявил, что и сам бывший офицер уголовного розыска и майор полиции.
В ходе конфликта шашлычник также предложил оппоненту выяснить отношения один на один, но тот отказался. Тогда дебошир попытался вылить на отца двоих детей ведро воды, но промахнулся и облил своего осиротевшего товарища. Тот в свою очередь бросил складной стол и ведро в детскую горку, чтобы «выпустить пар».
После отказа от «дуэли» отец двоих детей потребовал показать ему удостоверение. Представившийся майором, мужчина ответил, что его нет, так как он уволился из полиции пять лет назад, а потом приспустил с себя брюки и показал мужчине часть своего лобка и сказал: «Вот тебе моя корочка».
А потом приехали сотрудники полиции и задержали дебошира и его скорбящего по матери друга.
Мужчин доставили в одел полиции №8, где 37-летнего липчанина привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Теперь же приговором Советского районного суда Липецка 37-летнего липчанина осудили по части 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством» и приговорили к году лишения свободы условно.
Кстати, уже после дебоша во дворе на Липовской — 28 августа 2021 года этот же мужчина выслушал приговор Октябрьского районного суда города Пензы, где по части 5 статьи 33 пункту «б» статьи 171.1 УК РФ «Пособничество в производстве, приобретении, хранении, перевозки немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере» его приговорили к 450 000 рублей штрафа. Путём сложения приговоров Советским судом Липецка ему назначен год лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штраф в 450 000 рублей, который он до этого ещё не выплатил.
4 2572
С Дачного
их нраву
Карнавальный
Попов Ю.