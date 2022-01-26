В Косыревке отключат холодную воду

27 января с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители Косыревки: домов № 6а по улице Советской, № 42 по улице Орловской, №№ ст.1, 10, 11, 13, 13б, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 20а по улице Новой, №№ 50, 50а, 83, 83а, 85, 87 по улице Юношеской, а также частного сектора улиц Советской, Орловской, Новой. РВК-Липецк будет проводить ремонтные работы на сетях. Воду подвезут по адресу: Косыревка, улица Новая, 20.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 117Г, 117Д, 117Ж, 126Б, 127а, ст,128, вл.129/3, вл.129/4, вл.129, 130а, 130Б(ИК-2), вл.130, вл,130В(ИК-6), 131, 131ст1, ст131Б, ст131А, вл.132, вл.132а, вл.133А, 133А, вл.134, 134а, 136, вл.136, 136стр.1, вл.138(СИ-1), 140 по улице Ковалева. Подвоз воды организуют по адресу: улица Ковалева, вл.138(СИ-1).

С 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк для ремонтных работ временно ограничит подачу холодной воды в домах №68 по улице Семашко, № 61а по улице Гагарина, №№ 12, 16, 17, 19, 31, 31а по улице Желябова, №№ 30, 30а, 44 по улице Зегеля, № 15 по улице Угловой, №№ 33, 33б, 35, 35а, 37/6 по улице Плеханова, № 3 на площади Плеханова. Воду для питья подвезут к дому № 30 по улице Зегеля и № 68 по улице Семашко.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 13:00 до 17:00 из-за проведения ремонтных работ на электрических сетях Липецкэнерго отключит электричество в домах № 1, вл. 5 по улице Фестивальной, № вл. 1 по улице Металлургов.

С 15:00 до 17:00 не будет света в домах № 7 по улице Крайней, №№ 20а, 21, 23, 48 по улице Ударников, на улицах Базарной, Исполкомовской.



С 10:00 до 16:00 обесточат дом № 37б по улице Космонавтов.

С 09:00 до 12:00 ограничат подачу электроэнергии в домах №№ 5, 7, 11, 13 по улице 40 лет Октября.



