В Липецке задержали 16-летнего курьера мошенников: он участвовал в обмане двух пенсионерок

А ещё в цепочке передачи денег участвовал таксист.

В Липецке задержали 16-летнего курьера телефонных мошенников, забравшего деньги у двух пенсионерок. Но средства он уже успел перечислить «работодателям».

86-летняя жительница улицы Липовской отдала за освобождение дочери от уголовной ответственности 100 тысяч рублей

«За наличностью злоумышленники отправили водителя такси, неосведомленного о содержимом свёртка в сумке. Забрав посылку от пенсионерки, он передал её в руки 16-летнего подростка. Тот в дальнейшем перевёл через банкомат полученные деньги аферистам, оставив себе небольшой процент от суммы в качестве вознаграждения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Выяснилось, что подросток участвовал ещё в одном аналогичном преступлении: у обманутой мошенниками 80-летней жительницы Советского района Липецка он забрал 169 тысяч рублей. Деньги подросток также перечислил нанимателям.

«Подработку подросток нашёл в одной из групп популярного мессенджера. Со слов несовершеннолетнего, он понимал незаконность своих действий, но боялся отказаться от выполнения поручений преступников. Они угрожали ему распространением конфиденциальной информации, говорили, что знают о нём и его семье», — добавляют в полиции. 

Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». .
Наталья
2 минуты назад
Вот так и живём!!!
ттт
20 минут назад
не понимаю я этих курьеров, получил деньги - зачем каким то "работодателям" их переводить? Они ж где то далеко, за морями за лесами ...
Вопрос:
39 минут назад
А курьера посодютЪ, чтоб другим "курьерам" наукой стало?
Инквизитор
41 минуту назад
Дети считают себя слишком взрослыми. А родителям плевать на то, чем они занимаются в Интернете.
