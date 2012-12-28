В Липецке задержали 16-летнего курьера мошенников: он участвовал в обмане двух пенсионерок

В Липецке задержали 16-летнего курьера телефонных мошенников, забравшего деньги у двух пенсионерок. Но средства он уже успел перечислить «работодателям».86-летняя жительница улицы Липовской отдала за освобождение дочери от уголовной ответственности 100 тысяч рублей«За наличностью злоумышленники отправили водителя такси, неосведомленного о содержимом свёртка в сумке. Забрав посылку от пенсионерки, он передал её в руки 16-летнего подростка. Тот в дальнейшем перевёл через банкомат полученные деньги аферистам, оставив себе небольшой процент от суммы в качестве вознаграждения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Выяснилось, что подросток участвовал ещё в одном аналогичном преступлении: у обманутой мошенниками 80-летней жительницы Советского района Липецка он забрал 169 тысяч рублей. Деньги подросток также перечислил нанимателям.«Подработку подросток нашёл в одной из групп популярного мессенджера. Со слов несовершеннолетнего, он понимал незаконность своих действий, но боялся отказаться от выполнения поручений преступников. Они угрожали ему распространением конфиденциальной информации, говорили, что знают о нём и его семье», — добавляют в полиции.Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». .