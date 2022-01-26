Общество

52 минуты назад

Охотника поймали с запрещенным устройством

4 703
#охота
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Охотника поймали с запрещенным устройством

Cуд на год лишил мужчину права охотиться.

Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, в октябре минувшего года в Задонском районе поймали мужчину, который в темное время суток охотился на пернатую дичь с запрещенным орудием с применением светового устройства – подствольного фонаря с использованием охотничьего огнестрельного оружия.

При этом в Липецкой области запрещается применение любых световых устройств на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, за исключением подствольного (надствольного) фонаря для добычи копытных животных в темное время суток с вышек, расположенных на высоте не менее двух метров над уровнем земли.

На охотника составили протокол по части 1.2 статьи 8.37 КоАп РФ. На днях решением мирового суда мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок один год.
4 703
#охота
1

Комментарии (4)

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нквд

24 минуты назад
Такое должно быть наказание., правильно пишешь в гейропе за такое пожизненное лишение права на оружие и штраф 500 тыс
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Рыбаки ловили рыбу

32 минуты назад
Эх, а поймали рака...
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Такое должно быть наказание.

37 минут назад
Лишить навсегда. Ружье отнять. Штраф 500т.руб
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Эх

46 минут назад
По мне так вообще её запретить... Лазят по кустам с ружьями, того и гляди перепутают рыбака с уткой и все... Короче рыбак охотнику не товарищ...
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