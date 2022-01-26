Охотника поймали с запрещенным устройством

Cуд на год лишил мужчину права охотиться.

Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, в октябре минувшего года в Задонском районе поймали мужчину, который в темное время суток охотился на пернатую дичь с запрещенным орудием с применением светового устройства – подствольного фонаря с использованием охотничьего огнестрельного оружия.



При этом в Липецкой области запрещается применение любых световых устройств на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, за исключением подствольного (надствольного) фонаря для добычи копытных животных в темное время суток с вышек, расположенных на высоте не менее двух метров над уровнем земли.



На охотника составили протокол по части 1.2 статьи 8.37 КоАп РФ. На днях решением мирового суда мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок один год.