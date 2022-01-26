Происшествия

сегодня, 08:42

67-летняя женщина попала под автомобиль на пешеходном переходе

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#авария #ДТП
67-летняя женщина попала под автомобиль на пешеходном переходе

За сутки на дорогах области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 января в поселке Лев-Толстой на улице Максима Горького 47-летний водитель автомобиля «Лада- Ларгус» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 67-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали. Причиной аварии стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.

В Липецком районе на дороге «Обход города Липецка» столкнулись два грузовика «КамАЗ» под управлением водителей 32-х и 26-ти лет. Первый из них получил травмы, его госпитализировали. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

25 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1505 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1050 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 24 факта механического столкновения автомобилей.


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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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it_happens

17 минут назад
Лена, вышла за едой, но смотреть по сторонам не стала. Пешеход тоже нарушил. Начал движение не убедившись в безопасности.
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Лена

52 минуты назад
Я дворник, В таком захолустье нет доставки продуктов на дом,вот женщина и вышла за едой.
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не а че

55 минут назад
В таком маленьком поселке как Лев-Толстой,водитель мог наехать на собственную маму или ближайшую родственницу.
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Я дворник

сегодня, 09:00
Вот если бы она соблюдала , постановление о самоизоляции, то ничего не было бы.
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