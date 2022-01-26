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67-летняя женщина попала под автомобиль на пешеходном переходе
За сутки на дорогах области пострадали два человека.
В Липецком районе на дороге «Обход города Липецка» столкнулись два грузовика «КамАЗ» под управлением водителей 32-х и 26-ти лет. Первый из них получил травмы, его госпитализировали. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.
25 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1505 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1050 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 24 факта механического столкновения автомобилей.
it_happens
Лена
не а че
Я дворник