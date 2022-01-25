Происшествия
сегодня, 14:37
Под Липецком столкнулись два «КамАЗа»
Серьёзно пострадал 32-летний мужчина.
Загрузка плеера
Как рассказали GOROD48 в ГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня в 10:50 на 16-м километре трассы «Южный обход города Липецка» 32-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим «КамАЗом» под управлением 26-летнего мужчины.
В результате ДТП 32-летний водитель первого «КамАЗа» был госпитализирован с многочисленными травмами.
В результате ДТП 32-летний водитель первого «КамАЗа» был госпитализирован с многочисленными травмами.
Потому что
Брежнев
Попов Ю.