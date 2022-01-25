Под Липецком столкнулись два «КамАЗа»

Серьёзно пострадал 32-летний мужчина.

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Как рассказали GOROD48 в ГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня в 10:50 на 16-м километре трассы «Южный обход города Липецка» 32-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим «КамАЗом» под управлением 26-летнего мужчины.



В результате ДТП 32-летний водитель первого «КамАЗа» был госпитализирован с многочисленными травмами.