Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 19%

За неделю ОРВИ и гриппом в Липецкой области заболели 7009 человек.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 17 по 23 января было зарегистрировано 7009 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 6 случаев гриппа.



Заболеваемость оказалась на 19% выше уровня предыдущей недели. Прирост количества заболевших отмечен как среди детей, так и среди взрослых. Заболеваемость среди взрослых, по-прежнему, преимущественно связана с COVID-19, среди детей - с активизацией как вирусов гриппа типа А, так и традиционных негриппозных респираторных вирусов.



Доля детей среди заболевших составила 57%. 66% всех случаев ОРВИ по области были зарегистрированы в Липецке — в областном центре заболели 4627 человек, и которых всего один — гриппом.



В регионе циркулируют COVID-19, грипп A, РС-вирусы, аденовирусы и другие негриппозные вирусы.