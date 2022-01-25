Здоровье

9 минут назад

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 19%

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#ОРВИ #грипп
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Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 19%

За неделю ОРВИ и гриппом в Липецкой области заболели 7009 человек.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 17 по 23 января было зарегистрировано 7009 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 6 случаев гриппа.

Заболеваемость оказалась на 19% выше уровня предыдущей недели. Прирост количества заболевших отмечен как среди детей, так и среди взрослых. Заболеваемость среди взрослых, по-прежнему, преимущественно связана с COVID-19, среди детей - с активизацией как вирусов гриппа типа А, так и традиционных негриппозных респираторных вирусов.

Доля детей среди заболевших составила 57%. 66% всех случаев ОРВИ по области были зарегистрированы в Липецке — в областном центре заболели 4627 человек, и которых всего один — гриппом.

В регионе циркулируют COVID-19, грипп A, РС-вирусы, аденовирусы и другие негриппозные вирусы.
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#ОРВИ #грипп
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