Водитель «ГАЗели» предложил инспектору ДПС 500 рублей

Сотрудник патрульной службы оказался неподкупным.

В судебном участке №2 Елецкого района рассмотрели материалы уголовного о покушении на мелкое взяточничество. Ответственность за преступление вменили водителю.



Как указано в материалах суда, 22 июля 2021 года патруль ДПС остановил водителя «ГАЗели» на 396 километре автодороги М-4 «Дон» около деревни Екатериновка Елецкого района. Дорожные инспекторы хотели проверит наличие неоплаченных штрафов у водителя и его документы. Ехавший в Москву мужчина знал, что у него нет страховки гражданской ответственности и есть неоплаченный вовремя штраф. Сотрудники ДПС быстро проверили водителя по базе и узнали о его нарушениях. Тогда водитель «ГАЗели» решил подкупить лейтенанта ДПС. Он предложил ему 500 рублей за то, чтобы сотрудник сделал вид, что никогда его не видел, и не составлял протокол. Лейтенант от мзды отказался и сообщил о попытке подкупа в ОМВД России по Елецкому району.



Суд признал мужчину виновным в покушении на мелкую взятку и оштрафовал его на 10 000 рублей. Те 500 рублей, что водитель предложил лейтенанту, также поступят в доход государства.