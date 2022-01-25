Происшествия

23 минуты назад

Водитель «ГАЗели» предложил инспектору ДПС 500 рублей

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#взятка #штраф #подкуп
Водитель «ГАЗели» предложил инспектору ДПС 500 рублей

Сотрудник патрульной службы оказался неподкупным.

В судебном участке №2 Елецкого района рассмотрели материалы уголовного о покушении на мелкое взяточничество. Ответственность за преступление вменили водителю.

Как указано в материалах суда, 22 июля 2021 года патруль ДПС остановил водителя «ГАЗели» на 396 километре автодороги М-4 «Дон» около деревни Екатериновка Елецкого района. Дорожные инспекторы хотели проверит наличие неоплаченных штрафов у водителя и его документы. Ехавший в Москву мужчина знал, что у него нет страховки гражданской ответственности и есть неоплаченный вовремя штраф. Сотрудники ДПС быстро проверили водителя по базе и узнали о его нарушениях. Тогда водитель «ГАЗели» решил подкупить лейтенанта ДПС. Он предложил ему 500 рублей за то, чтобы сотрудник сделал вид, что никогда его не видел, и не составлял протокол. Лейтенант от мзды отказался и сообщил о попытке подкупа в ОМВД России по Елецкому району.

Суд признал мужчину виновным в покушении на мелкую взятку и оштрафовал его на 10 000 рублей. Те 500 рублей, что водитель предложил лейтенанту, также поступят в доход государства.
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#взятка #штраф #подкуп

Комментарии (2)

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124

8 минут назад
Обидел?
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500 рублей

18 минут назад
Я бы тоже оскорбилась
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