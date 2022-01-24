Липецкая вечЁрка: заснувшие в сугробах, явление «Омикрона» и пять тысяч «КамАЗов»

Сегодня, 24 января, было объявлено о появлении в регионе первых 12 больных новым сверхзаразным штаммом COVID-19, врачи рассказали о замерзших в сугробах, а в мэрии заявили, что вывезли с начала января с улиц и дворов Липецка сто тысяч кубометров снега.





И вот он пришел!. То не было ни одного больного этим штаммом ковида, то сразу 12 случаев за раз! Симптомы «Омикрона» –головная боль, слабость, высокая температура, насморк и кашель. Все это напоминает сезонные ОРВИ, но на самом деле COVID-19.– Дай бог чтобы коронавирусом сейчас болели с симптомами ОРВИ, переболела короной в первую волну – вот ничего общего с ОРВИ не было, – написала Ирина.Статистика заболеваемости коронавирусом в регионе пока не перекликается с общефедеральной. В России – бурный рост (за сутки выявлены 65 109 случаев COVID-19), у нас – умеренный по сравнению с началом января:. Однако уже. Почему? Потому что «Омикрон», в отличие от предыдущих штаммов, сильно бьет именно по детям.– Очень ждём ДИСТАНЦИОНКУ, совсем не хочу, чтобы дети болели этой дрянью! – воскликнула Мама.– Ждём дистанционку в школе, болеть совсем не хочется, – поддержала ее Липчанка.Интересно, «Мама» и «Липчанка» – это родители, или же школьники, которым лишь бы не учиться? Да, погода благоприятствует зимним забавам, но для некоторых они заканчиваются плачевно. В минувшие выходные с термотравмами в областной ожоговый Центр попали два пожилых гражданина, заснувшие в сугробах. А подогретый алкоголем– возможно, у него было свое индивидуальное Крещение. Но попал в больницу и он – с переохлаждением и обморожениями.В Липецке с начала года с дорог и дворов вывезено 100 тысяч кубометров снега – это пять тысяч заполненных снегом «КамАЗов!» Такие данные привел первый вице-мэр Вадим Негробов. Чиновник, впрочем, был вынужден при знать очевидное:Кстати, в МБУ «Управление благоустройства Липецка» даже после того, как там подняли зарплату с 16 тысяч рублей до 25 тысяч, на работу приняли всего четырех новых трактористов (предприятию не хватает 40% водителей и механизаторов, сто дворников). А. В списке – пять управляющих компаний: «Октябрьская», «Наш дом Липецк», «Липецкая УК», «Комфорт-Л» и «Парус».– Я в вашем городе 2-й день, сам с Уфы. Ваш город по сравнению с Уфой убран идеально, даже вывезенный снег считают в кубах, а наша администрация отписывается в тоннах, – эта похвала мэрии неким Маратом выглядела дико на фоне шквала критических отзывов.Может, и правда, со стороны виднее?А вот и новость, которую ждали:до 1 июня, поскольку липчане не успеют «прокатать» деньги с них до 15 февраля.