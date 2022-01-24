Общество

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Липецкая вечЁрка: заснувшие в сугробах, явление «Омикрона» и пять тысяч «КамАЗов»

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#вечЁрка #уборка снега #омикрон #обморожение #карантин
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Липецкая вечЁрка: заснувшие в сугробах, явление «Омикрона» и пять тысяч «КамАЗов»

Сегодня, 24 января, было объявлено о появлении в регионе первых 12 больных новым сверхзаразным штаммом COVID-19, врачи рассказали о замерзших в сугробах, а в мэрии заявили, что вывезли с начала января с улиц и дворов Липецка сто тысяч кубометров снега. 

И вот он пришел! «В Липецкой области выявлен штамм «Омикрон». То не было ни одного больного этим штаммом ковида, то сразу 12 случаев за раз! Симптомы «Омикрона» –головная боль, слабость, высокая температура, насморк и кашель. Все это напоминает сезонные ОРВИ, но на самом деле COVID-19. 

– Дай бог чтобы коронавирусом сейчас болели с симптомами ОРВИ, переболела короной в первую волну – вот ничего общего с ОРВИ не было, – написала Ирина. 

Статистика заболеваемости коронавирусом в регионе пока не перекликается с общефедеральной. В России – бурный рост (за сутки выявлены 65 109 случаев COVID-19), у нас – умеренный по сравнению с началом января: «За сутки в Липецкой области выявлено 270 случаев коронавирусной инфекции, 8 человек от COVID-19 умерли». Однако уже «В Липецкой области школы начали закрывать на карантин по коронавирусу». Почему? Потому что «Омикрон», в отличие от предыдущих штаммов, сильно бьет именно по детям. 

– Очень ждём ДИСТАНЦИОНКУ, совсем не хочу, чтобы дети болели этой дрянью! – воскликнула Мама.
 
– Ждём дистанционку в школе, болеть совсем не хочется, – поддержала ее Липчанка.

Интересно, «Мама» и «Липчанка» – это родители, или же школьники, которым лишь бы не учиться? Да, погода благоприятствует зимним забавам, но для некоторых они заканчиваются плачевно. В минувшие выходные с термотравмами в областной ожоговый Центр попали два пожилых гражданина, заснувшие в сугробах. А подогретый алкоголем «Полуголый парень среди ночи купался в канале у «Трибуны» – возможно, у него было свое индивидуальное Крещение. Но попал в больницу и он – с переохлаждением и обморожениями.

В Липецке с начала года с дорог и дворов вывезено 100 тысяч кубометров снега – это пять тысяч заполненных снегом «КамАЗов!» Такие данные привел первый вице-мэр Вадим Негробов. Чиновник, впрочем, был вынужден при знать очевидное: «Липецк от снега убирают на четверку с минусом».

Кстати, в МБУ «Управление благоустройства Липецка» даже после того, как там подняли зарплату с 16 тысяч рублей до 25 тысяч, на работу приняли всего четырех новых трактористов (предприятию не хватает 40% водителей и механизаторов, сто дворников). А «В мэрии назвали управляющие компании – антилидеров по уборке снега». В списке – пять управляющих компаний: «Октябрьская», «Наш дом Липецк», «Липецкая УК», «Комфорт-Л» и «Парус».

– Я в вашем городе 2-й день, сам с Уфы. Ваш город по сравнению с Уфой убран идеально, даже вывезенный снег считают в кубах, а наша администрация отписывается в тоннах, – эта похвала мэрии неким Маратом выглядела дико на фоне шквала критических отзывов.

Может, и правда, со стороны виднее? 

А вот и новость, которую ждали: «Срок действия старых транспортных карт могут продлить» до 1 июня, поскольку липчане не успеют «прокатать» деньги с них до 15 февраля. 

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#вечЁрка #уборка снега #омикрон #обморожение #карантин
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Комментарии (5)

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60+

27 минут назад
Всё это пустяки . Украина готова развязать войну , Зеленскому осталось подписать приказ и поехали .
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что сказать то хотели

31 минуту назад
В Москве 1 миллион кубов вывезли.Похоже липецкие власти льстят себе.
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)))

36 минут назад
Зря не 15000
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Нн

сегодня, 20:31
5000 камазов! Прямо не Липецк, а Сибирь! Как от вранья язык не сводит!
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Электорат

сегодня, 20:25
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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