Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В результате падения беспилотника в Липецкой области погибли ребенок и мужчина
Происшествия
Одна из пострадавших при атаке БПЛА женщин выпрыгнула из окна
Происшествия
Врачи борются за здоровье пострадавших от атаки БПЛА
Общество
После атаки БПЛА прокуратура открыла «горячую линию»
Общество
Женщина выпала из многоэтажного дома
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
Происшествия
Над Липецкой областью сбивали БПЛА
Происшествия
Мэра Липецка удивили цементные заплатки в местах раскопок на улице Первомайской
Общество
Застройщику не разрешили возводить на улице Артёмова дома выше восьми этажей
Общество
Кражу потерянной у магазина барсетки записала камера наблюдения
Происшествия
Читать все
Смена «капитанов»: у Молодёжного парламента прошла знаковая сессия
Общество
Безногий инвалид в Липецке вот уже три года ждет строительства пандуса
Общество
Сообщение в чате в мессенджере «MAX» обернулось штрафом в 5000 рублей
Происшествия
24-летний липчанин избил 17-летнего подростка: с мужчины взыскали 40 тысяч рублей
Происшествия
«Лада Приора» вылетела за бордюр напротив заправки по улице Гагарина
Происшествия
За семь месяцев травмы в ДТП получили 89 детей, двое погибли
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель деда и внука от БПЛА, выпавшая женщина и «золотая» девушка
Общество
41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда
Происшествия
В Дачном отключат холодную воду
Общество
Баскетбол на погрузчике: на НЛМК провели новый конкурс профмастерства
НЛМК Live
Читать все
Общество
818
сегодня, 11:46
4

Мизинец мальчика посинел из-за пластикового брелока: его сняли спасатели

Для этого потребовался слесарный инструмент.

Спасатели с помощью слесарного инструмента освободили палец ребёнка от пластикового кольца-брелока.

«Ребёнок надел на мизинец пластиковое кольцо-брелок. Снять его родители сами не смогли — палец мальчика распух и посинел. Чтобы не травмировать руку, они вызвали спасателей. Те с помощью слесарного инструмента аккуратно разрезали пластик и освободили пальчик мальчика. К счастью, медицинская помощь не потребовалась», — сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка.

дети
травма
1
6
0
6
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
тема для размышления
сегодня, 15:48
! Золото ( все мягкие металлы) и пластик легко режут маникюрные кусачки.
Ответить
паспорт
сегодня, 15:20
ребенок уже получил?
Ответить
Редактор
сегодня, 13:58
Брелока:))))
Ответить
Илларион
сегодня, 17:53
Да да.. Корень в этом слове "брелок", соответственно "ок" не суффикс.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить