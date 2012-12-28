Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
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Общество
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сегодня, 11:46
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Мизинец мальчика посинел из-за пластикового брелока: его сняли спасатели
Для этого потребовался слесарный инструмент.
«Ребёнок надел на мизинец пластиковое кольцо-брелок. Снять его родители сами не смогли — палец мальчика распух и посинел. Чтобы не травмировать руку, они вызвали спасателей. Те с помощью слесарного инструмента аккуратно разрезали пластик и освободили пальчик мальчика. К счастью, медицинская помощь не потребовалась», — сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка.
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