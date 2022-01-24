Общество

44 минуты назад

В Липецкой области выявили «Омикрон»

6 1628
#коронавирус #омикрон
В Липецкой области выявили «Омикрон»

Сразу 12 случаев.

На сегодняшний день в Липецкой области официально подтвердили 12 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Исследования проб проводились в Москве.

Санитарные врачи назвали симптомы «Омикрона» — это головная боль, слабость, температура выше 38° С, насморк и кашель. Они напоминают сезонную ОРВИ.
6 1628
#коронавирус #омикрон

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А вы

10 минут назад
как думаете какое имя будет у следующего вируса , а может быть уже он придуман?
ответить

Кто

13 минут назад
Ездил в Москву на хоккей, те и привезли.
ответить

До каких пор

15 минут назад
Будут распространять биологической оружие
ответить

Один из

24 минуты назад
Все, можно врубать режим П- паника
ответить

Витек

26 минут назад
Губер привез.
ответить

Гость

34 минуты назад
Ну все теперь попрет.откуда он взялся, кто то привез из Москвы?
ответить

Еще в рубрике

Полуголый парень среди ночи купался в канале у «Трибуны»
#обморожение #переохлаждение
Полуголый парень среди ночи купался в канале у «Трибуны»

7 минут назад

Общество
Вадим Негробов: «Липецк от снега убирают на четверку с минусом»
#уборка снега
2
Вадим Негробов: «Липецк от снега убирают на четверку с минусом»

11 минут назад

Общество
Прокуратура предупреждает сельских жителей об ответственности за сосульки
#сосульки #снег
3
Прокуратура предупреждает сельских жителей об ответственности за сосульки

33 минуты назад

Общество
На улице Механизаторов планируют построить две высотки
#строительство #проект
6
На улице Механизаторов планируют построить две высотки

38 минут назад

Общество
«Бабушки, дети и все остальные вынуждены бежать на красный свет»
#светофор #жалоба
5
«Бабушки, дети и все остальные вынуждены бежать на красный свет»

сегодня, 09:36

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество