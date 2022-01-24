Общество
44 минуты назад
В Липецкой области выявили «Омикрон»
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Сразу 12 случаев.
На сегодняшний день в Липецкой области официально подтвердили 12 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Исследования проб проводились в Москве.
Санитарные врачи назвали симптомы «Омикрона» — это головная боль, слабость, температура выше 38° С, насморк и кашель. Они напоминают сезонную ОРВИ.
Санитарные врачи назвали симптомы «Омикрона» — это головная боль, слабость, температура выше 38° С, насморк и кашель. Они напоминают сезонную ОРВИ.
6 1628
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