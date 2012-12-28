Разбитая машина брошена на дороге: полицейские выясняют обстоятельства аварии

ДТП произошло у остановки «Дачный».

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Читатели прислали GOROD48 фото и видео автомобиля ВАЗ-2109, брошенного на дороге у остановки «Дачный». По всей видимости, водитель «Девятки» врезался в столб. Оказалось, что в полиции это ДТП не зарегистрировано. — Участники этого происшествия в полицию не обращались В настоящее время сотрудники полиции выехали на место и устанавливают все обстоятельства случившегося, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.