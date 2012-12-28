Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Сегодня в Липецке: День поцелуя, борьба за бензин и липчане стали намного смелее в своих мечтах
Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Грязинский суд возвращает муниципалитету выкупленные со скидкой по фиктивным документам участки
Липецкая вечЁрка: насмерть сбитый велосипедист, сливщики бензина и липчан записали в столичные жители
Происшествия
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сегодня, 15:13
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Разбитая машина брошена на дороге: полицейские выясняют обстоятельства аварии
ДТП произошло у остановки «Дачный».
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