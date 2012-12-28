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3210
сегодня, 15:13
12

Разбитая машина брошена на дороге: полицейские выясняют обстоятельства аварии

ДТП произошло у остановки «Дачный».

Читатели прислали GOROD48 фото и видео автомобиля ВАЗ-2109, брошенного на дороге у остановки «Дачный». По всей видимости, водитель «Девятки» врезался в столб. Оказалось, что в полиции это ДТП не зарегистрировано. — Участники этого происшествия в полицию не обращались В настоящее время сотрудники полиции выехали на место и устанавливают все обстоятельства случившегося, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
ДТП
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 20:58
Молодежь ошалевшая и никакого контроля, раньше ближний свет забудешь включить, ГАИ остановит, сейчас можно пить, гнать 140 там где разрешено 60, пересекать двойную, анархия, людей заменили на камеру, камеру проехал и твори любую дичь
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епрст
сегодня, 19:31
Бухой, поэтому и сбежал. других вариантов нет
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да уж
сегодня, 17:58
Вроде как четырка.
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Дед
сегодня, 16:08
Потому что , машина !
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Нонка
сегодня, 16:06
Пьянюги ушли ...
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местный
сегодня, 15:46
цыгане
Ответить
у них
сегодня, 22:08
и прав то нет, писать не могут. А почему их столько на дороге развелось???
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Детки
сегодня, 15:45
Развлекались?
Ответить
Всё
сегодня, 15:41
что надо знать о порядке и законности!
Ответить
Савелий
сегодня, 15:29
Алкаши или малолетки. А может даже и алкаши-малолетки.
Ответить
Интересно
сегодня, 15:24
А почему "врезалась", а не "врезался"? На месте происшествия найдена женская сумка, губная помада или колготки? Скорее всего подростки, покатались и бросили. Хотя всё может быть.
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Ну
сегодня, 16:58
Да там не просто покатались, а разбили машину так, что своим ходом ей уже не поехать.
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