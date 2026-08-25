Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Сейчас с бензином все такие злые, а они ходят белым днем — сливают!»
Происшествия
Теперь заживем! Всех липчан записали в жители столицы
Общество
Погибшему на Ангарской велосипедисту было 62 года
Происшествия
Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Происшествия
Микроавтобус перевернулся на Лебедянском шоссе
Происшествия
Разбитая машина брошена на дороге: полицейские выясняют обстоятельства аварии
Происшествия
Уголовное дело экс-спикера Липецкого горсовета Александра Афанасьева передано в суд
Происшествия
Юный водитель скутера устроил опасный заезд в Бруслановке
Происшествия
Двое из четверых заболевших лихорадкой Западного Нила — в реанимации
Здоровье
Сегодня в Липецке: День поцелуя, борьба за бензин и липчане стали намного смелее в своих мечтах
Общество
Читать все
Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Происшествия
Уголовное дело экс-спикера Липецкого горсовета Александра Афанасьева передано в суд
Происшествия
«Рено Логан» насмерть сбил кабана: со страховой компании взыскали 30 000 рублей
Общество
Во время ссоры со знакомыми усманец пробил ножом капот «Лады»
Происшествия
Посещать леса запрещено до 13 сентября
Общество
Главный тренер «Металлурга» раскрыл причины конфликта с бывшим бомбардиром
Спорт
Грязинский суд возвращает муниципалитету выкупленные со скидкой по фиктивным документам участки
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: насмерть сбитый велосипедист, сливщики бензина и липчан записали в столичные жители
Общество
Тренер соперника сравнил 18-летнего героя матча у «Металлурга» с Лео Месси
Спорт
Читать все
Происшествия
3592
сегодня, 16:02
33

Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения

Сам катер отбуксировали на специализированную стоянку.

Стали известны новые подробности происшествия на Силикатных озёрах. Напомним, 23 августа около 20:00 там столкнулись катер фирмы, устраивающей коммерческие прогулки, и арендованные сапборды. В фирме по прокату сапов рассказали: компания липчан арендовала у них три сапборда, два из которых попали в происшествие с катером. На одном плавала женщина, на втором — её ребёнок. Сапы продрало при столкновении. Один из них стоит 27 тысяч рублей, второй — около 19 тысяч. Минус два утопленных весла, минус плавник. Со слов очевидцев, у женщины была рассечена бровь, а ребёнок просто испугался. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на управлявшего катером мужчину сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам наложили штраф за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также он был отстранён от управления катером — судно отбуксировали на специализированную стоянку сотрудники ГИМС.

suUkARyM2K0_-YiFqggVfgsbkR5k5pW01-944ILS9fXZqIjJL92NKla3mWw5iPzhdF2BCjdBFmjIaCmOibWm2VC0.jpg+2026-08-25-09.33.04.jpg
происшествия на воде
1
5
13
11
3

Комментарии (33)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Голос разума
35 минут назад
А че за фейки про Понтон 48 ? Нормальная компания . Вы бы про Германа Ложкова лучше вспомнили и девочку его , с которой они клиентов на бабки кидают . Лицензии у них видите ли нет , а сказать об этом до внесения предоплаты - не судьба. Отмена прогулки случилась в назначенный день и то только потому что мы сами решили позвонить , уточнить , все ли в силе
Ответить
Синий катер
16 минут назад
Здесь статья про Колю «понтон48» пьяного за рулем катера, который сбил людей, на огромной скорости несся, глаза залил до бессознания, на виду у всего народа!ты что плетешь, голос прорезался?
Ответить
Голос разума
21 минуту назад
Уточню , кто не в теме - они плодят тонну всяких контор с разными названиями : лето катер , катер лето , паром Шампань , еще там какую то видел.
Ответить
Писатель
сегодня, 22:45
Город- столица и желтое здание ...
Ответить
48
сегодня, 22:42
Ну вот. поймали только одного! А передача катера пьяному? И почему его не посадили на 12 лет? Пьяный и ДТП с пострадавшими.
Ответить
Гимс
сегодня, 22:13
Номер катера 1039 принадлежит Николаю Павлову и за рулем он «Понтон 48»
Ответить
А был
сегодня, 22:12
бы трезвый, договорились миром и разошлись и всем было бы хорошо. Вывод: не можешь петь не пей!
Ответить
Закон
сегодня, 22:11
пьяный судоводитель стал причиной аварии с пострадавшими, дело переходит из административной в уголовную и отказ от освидетельствования приравнивается к признанию вины.
Ответить
СССР
сегодня, 21:59
сколько богатых с жиру бесятся, не знают как себя ублажить
Ответить
Анна
сегодня, 21:39
А может кто-нибудь подумает, что плыть на сапе без жилета тоже нарушение. Может стоит думать, когда вы отдыхаете, где ходят катера? Или вам никогда не перебегали дорогу люди не думающие о правилах дорожного движения? Можем мыслить трезво, Липчане, пожалуйста. Все живы и без каких-либо последствий
Ответить
А может
сегодня, 22:09
Надо трезвыми за руль садиться и за катер тоже!
Ответить
Вася Пупкин
сегодня, 21:59
Я думаю дорогу теперь надо переходить в броне жилете....
Ответить
В
сегодня, 22:05
Я думаю дорогу теперь надо переходить в броне жилете.... бронекапсуле переезжать.
Ответить
Семен
сегодня, 22:03
Я думаю дорогу теперь надо переходить в броне жилете.... Пьяный коля ехал со скоростью света на людей
Ответить
Так вроде
сегодня, 21:39
как была инфа, что миром разошлись, тут бы и делу конец?
Ответить
Да ладно
сегодня, 21:36
САП который стоил на ОЗОН 30 тысяч, я купил на том же ОЗОН за 15, только долго искать пришлось.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить