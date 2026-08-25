Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
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Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
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Происшествия
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сегодня, 16:02
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Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Сам катер отбуксировали на специализированную стоянку.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на управлявшего катером мужчину сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам наложили штраф за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также он был отстранён от управления катером — судно отбуксировали на специализированную стоянку сотрудники ГИМС.
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