Женщина сломала лодыжку и пыталась свалить всё на сожителя

Её оштрафовали за заведомо ложный вызов экстренных служб.

Ельчанку оштрафовали на 1000 рублей за заведомо ложный вызов экстренных служб, таких как полиция, скорая помощь, пожарные или аварийные службы (по статье 19.13 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года женщина позвонила в скорую и сообщила, что её толкнул сожитель и она получила перелом лодыжки на правой ноге.Полиция провела проверку и выявила несоответствие сообщенных сведений действительности. Женщина призналась: травма была получена ею при самостоятельном падении. После распития спиртного она спускалась в подвал за соленьями, где оступилась и упала.