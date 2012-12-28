Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Суд взыскал с предприятия компенсацию вреда, причиненного почвам, в сумме более 4,4 млн рублей
Происшествия
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29 минут назад
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Женщина сломала лодыжку и пыталась свалить всё на сожителя
Её оштрафовали за заведомо ложный вызов экстренных служб.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года женщина позвонила в скорую и сообщила, что её толкнул сожитель и она получила перелом лодыжки на правой ноге.
Полиция провела проверку и выявила несоответствие сообщенных сведений действительности. Женщина призналась: травма была получена ею при самостоятельном падении. После распития спиртного она спускалась в подвал за соленьями, где оступилась и упала.
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