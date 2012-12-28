Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Сегодня в Липецке: День поцелуя, борьба за бензин и липчане стали намного смелее в своих мечтах
Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
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Происшествия
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сегодня, 15:20
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Микроавтобус перевернулся на Лебедянском шоссе
На место приезжало несколько экипажей скорой помощи.
По словам очевидцев, на место оперативно прибыли несколько автомобилей скорой помощи и спецвзвод Госавтоинспекции.
Информация о пострадавших в данный момент уточняется.
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