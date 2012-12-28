Микроавтобус перевернулся на Лебедянском шоссе

На место приезжало несколько экипажей скорой помощи.



Днем 25 августа на Лебедянском шоссе в районе поворота на аэродром произошло ДТП с участием микроавтобуса.По словам очевидцев, на место оперативно прибыли несколько автомобилей скорой помощи и спецвзвод Госавтоинспекции.Информация о пострадавших в данный момент уточняется.