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сегодня, 16:18
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Уголовное дело экс-спикера Липецкого горсовета Александра Афанасьева передано в суд

Процесс обещает стать громким.

В Правобережный районный суд Липецка передано уголовное дело в отношении 47-летнего Александра Афанасьева, бывшего директора АО «Липецкхладокомбинат» и экс-спикера Липецкого горсовета, и 64-летнего экс-военкома города, гендиректора ООО «Клевер» Олега Кузнецова. Первого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), второму инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2023 году Афанасьев и Кузнецов получили от бизнесмена Андрея Выжанова (депутата горсовета и кума Афанасьева) информацию о дополнительных налоговых начислениях на его сеть «НаследникЪ Выжанова» (ООО «Теремок») в размере 52 млн рублей. Следствие считает, что Выжанов обратился к Афанасьеву с просьбой о помощи в снижении недоимки по налогам, а тот подключил к делу Кузнецова. Необходимую сумму Выжанов передал Кузнецову тремя частями. Первые 5 млн рублей в присутствии Александра Афанасьева на территории хладокомбината получило доверенное лицо Олега Кузнецова, сотрудница компании «Клевер». Позже Выжанов передал бывшему военкому 10 млн рублей на парковке возле фитнес-клуба «Нептун» на улице Адмирала Макарова, а оставшиеся 5 миллионов — на заправке «Teboil» на площади Петра Великого. Как считает следствие, эти деньги фигуранты дела присвоили (налоговая проверка, кстати, закончилась тем, что компании Выжанова все-таки доплатили в бюджет 9 млн рублей. — Прим. GOROD48).

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«Таким образом, Олегу Кузнецову предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере, поскольку он ввел в заблуждение предпринимателя и помогавшего ему Афанасьева относительно своих намерений использовать деньги для дачи взятки сотрудникам налоговой службы. Александр Афанасьев обвиняется в посредничестве во взяточничестве, поскольку полагал, что своими действиями помогает знакомому организовать дачу взятки должностным лицам для снижения суммы налоговой недоимки», - сообщает в своем релизе объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Судебный процесс обещает стать громким. Об этом свидетельствуют перипетии на стадии предварительного следствия. Например, при начале расследования этого уголовного дела и Афанасьеву, и Кузнецову вменяли особо крупное мошенничество (4 ст. 159 УК РФ), то сейчас по этой статье проходит только Кузнецов. С Афанасьева это обвинение сняли после того, как весной этого года он отказался от 51-й статьи Конституции РФ, разрешающей не свидетельствовать против себя, рассказав следствию, что присутствовал при передаче 5 миллионов сотруднице компании «Клевер». К тому же изменился правовой статус якобы жертвы преступления, Андрея Выжанова. Но экс-спикера горсовета, как и его подельника, все же оставили под стражей. Так что 8 сентября обоих подсудимых привезут в суд в автозаке.
мошенничество
налоги
Александр Афанасьев
Андрей Выжанов
Олег Кузнецов
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Комментарии (30)

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Как гость
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Сначала новые
* Вася
сегодня, 22:06
Предок наверное там офигивает от своего наследника.
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Кузнедов
сегодня, 22:03
меня больного в армию отправил, когда вернулся при очередном обследовании сказали, а вас не должны были брать, это как исследование прочитать по узи + - в каждую сторону, вообщем дурдом
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А разве
сегодня, 21:57
дача взятки не является уголовно наказуемым деянием ?
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А этот то
сегодня, 21:18
что учудил, ему дали чтобы он занёс, а он мимо пронёс! Жадность сгубила.
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Должен был
сегодня, 21:08
заплатить 52 миллиона налогов, а по результатам проверки заплатил только 9 миллионов, как так!? С чего это ему пытаться откупиться отдав 20 миллионов, считать не умеют у него в бухгалтерии? Мутное дельце!
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Васёк
сегодня, 21:07
У нас есть совет старейшин. Предлагаю создать совет чиновников- уголовников.
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Добрый чиновник
сегодня, 21:14
Полностью согласен! Будем координировать свои действия!
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Житель
сегодня, 21:05
Бред. Здорово помог. Бизнесмен. Депутат. Кум.
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Гость2
сегодня, 20:11
Проверьте побольше депутатов не одного нет чтобы он был нормальным не одного нет чтобы его выбрал народ все по знакомству не выборы а аукцион у кого есть.деньги так депутат и мало того ещё хапают.
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Незванная
сегодня, 19:29
Славицу везде понатыкали, а Липецкое мороженое угробили
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Глеб Жеглов
сегодня, 19:08
да посадить его лет 20 , должен сидеть в тюрьме я сказал !
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