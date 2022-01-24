Общество

56 минут назад

В мэрии назвали управляющие компании — антилидеров по уборке снега

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#снегопад #уборка снега
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В мэрии назвали управляющие компании — антилидеров по уборке снега

В списке — пять управляющих компаний.

Сегодня на планерке у мэра Липецка Евгении Уваркиной озвучили своеобразный черный список — «сводку антилидеров по категории очистка от надели и снега (сосулек) за неделю».



В этот список вошли:

— ООО «Городская УК «Октябрьская»;
— ООО «Наш дом Липецк»;
— ООО «Липецкая УК»;
— ООО «УК «Комфорт-Л»;
— ООО «УК «Парус».

По данным городского департамента ЖКХ, на эти компании получено большинство жалоб горожан. Председатель ведомства Евгений Лепекин сообщил, что всего у него на заметке 139 проблемных адресов. Сотрудники Госжилинспекции собираются проверить их 27 января.

Мэр Евгения Уваркина очередную проверку уборки дворов наметила на 28 января. Причем потребовала, чтобы чиновники оценивали не только уборку территории от снега, но и чистоту контейнерных площадок.



 — Я бы хотела, чтобы до пятницы все управляющие компании показали графики уборки дворов и сообщили, сколько они используют собственной техники и привлеченной. А также синхронизировали свои графики уборки с регоператором, который вывозит мусор, — заявила Евгения Уваркина.

Графики уборки снега должны быть на подъездах домов и в чатах УК с жителями, напомнила Евгения Уваркина. Она также предложила сделать карту Липецка, на которой в режиме реального времени можно видеть, как чистят город. Если горит красная точка — значит есть жалоба на неубранную территорию. Зеленая — жалобу отработали.







Сегодня на планерке вновь говорили о припаркованых автомобилях, которые мешают уборке снега. Евгения Уваркина предложила обсудить больную тему с ГИБДД.

Кстати, сегодня ночью сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» планирует закончить чистку внутриквартальных проездов, об этом сообщил директор предприятия Алексей Романчукевич.
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#снегопад #уборка снега
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Комментарии (11)

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апач

2 минуты назад
Раньше снег чистили после того, как он выпадет! А теперь даже с жалобами не шевелятся...
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Липчанин

10 минут назад
УК Комфорт-Л не только снег не чистит, так еще и подьезды убираю только после обращения жильцов.
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Гость

10 минут назад
Детский сад , старшая группа!
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мама, дорогая

22 минуты назад
УК РСУ-2 почему в списке нет ?! 21 микр. не людям не пройти, ни автомобилям не проехать - приходите , полюбуйтесь !
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Игорь

22 минуты назад
А чего там Терехов сидит?
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МестныйЯ

22 минуты назад
"...говорили о припаркованых автомобилях, которые мешают уборке снега". А раньше об этом кто-то думал? Или как всегда, пока петух не клюнет в то место, каким обычно в мэрии думают?
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Это Россия

33 минуты назад
Надо персонально наказывать рублем, лишать лицензий, а не грозить пальчиком.
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1 000 000 000 $ для этого надо ! Бюджетных !

34 минуты назад
Она также предложила сделать карту Липецка, на которой в режиме реального времени можно видеть, как чистят город.
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МестныйЯ

35 минут назад
Павлик Морозов, ты не понимаешь - ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ!))))
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Иван

36 минут назад
Всю систему развалили, а теперь не знают что делать.
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