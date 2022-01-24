В списке — пять управляющих компаний.

Сегодня на планерке у мэра Липецка Евгении Уваркиной озвучили своеобразный черный список — «сводку антилидеров по категории очистка от надели и снега (сосулек) за неделю».В этот список вошли:— ООО «Городская УК «Октябрьская»;— ООО «Наш дом Липецк»;— ООО «Липецкая УК»;— ООО «УК «Комфорт-Л»;— ООО «УК «Парус».По данным городского департамента ЖКХ, на эти компании получено большинство жалоб горожан. Председатель ведомства Евгений Лепекин сообщил, что всего у него на заметке 139 проблемных адресов. Сотрудники Госжилинспекции собираются проверить их 27 января.Мэр Евгения Уваркина очередную проверку уборки дворов наметила на 28 января. Причем потребовала, чтобы чиновники оценивали не только уборку территории от снега, но и чистоту контейнерных площадок.— Я бы хотела, чтобы до пятницы все управляющие компании показали графики уборки дворов и сообщили, сколько они используют собственной техники и привлеченной. А также синхронизировали свои графики уборки с регоператором, который вывозит мусор, — заявила Евгения Уваркина.Графики уборки снега должны быть на подъездах домов и в чатах УК с жителями, напомнила Евгения Уваркина. Она также предложила сделать карту Липецка, на которой в режиме реального времени можно видеть, как чистят город. Если горит красная точка — значит есть жалоба на неубранную территорию. Зеленая — жалобу отработали.Сегодня на планерке вновь говорили о припаркованых автомобилях, которые мешают уборке снега. Евгения Уваркина предложила обсудить больную тему с ГИБДД.Кстати, сегодня ночью сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» планирует закончить чистку внутриквартальных проездов, об этом сообщил директор предприятия Алексей Романчукевич.