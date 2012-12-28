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Общество
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сегодня, 07:34
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После атаки БПЛА прокуратура открыла «горячую линию»
«Горячая линия» открыта для приема жалоб и оказания правовой помощи жителям Липецкого округа.
Сегодня ночью в Липецком округе в результате атаки БПЛА поврежден частный дом, погиб мужчина и 14-летний подросток, и есть пострадавшие – две женщины.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, и.о. прокурора района Андрей Тетерев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.
Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Липецкой области организована «горячая линия» по телефону 8 (4742) 27-34-59.
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