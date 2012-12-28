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сегодня, 07:34
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После атаки БПЛА прокуратура открыла «горячую линию»

«Горячая линия» открыта для приема жалоб и оказания правовой помощи жителям Липецкого округа.

В Липецкой области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, и оказывает им правовую помощь. 

Сегодня ночью в Липецком округе в результате атаки БПЛА поврежден частный дом, погиб мужчина и 14-летний подросток,  и есть пострадавшие – две женщины. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, и.о. прокурора района Андрей Тетерев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.

Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Липецкой области организована «горячая линия» по телефону 8 (4742) 27-34-59.
БПЛА
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Вас
38 минут назад
Читаю новость рядом - что теперь Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв. Это никак не связано что спецы эти работали ?
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Горячая линия
42 минуты назад
вместо красных линий. Всё идут по плану.
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Горячая линия
47 минут назад
вместо красных линий. Всё идут по плану.
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Саша
сегодня, 10:15
Мобильные группы созданы чтобы эти чинуши были с доплатами, не подлежали мобилизации...
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Житель области
сегодня, 09:28
А где же мобильные огневые группы , которые сформированы из областной и муниципальной команды и вступили в БАРС 48, они же созданы для защиты территории Липецкой области от воздушных угроз?
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Оттуда
сегодня, 10:00
На самом деле это сделано несколько для других целей.
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Правовед
сегодня, 09:10
Видимость бурной кипучей деятельности, по факту будет нулевой результат.
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65+
сегодня, 08:29
Чего вы там контролируйте после гибели людей , способны только отписки писать .
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Гостья
сегодня, 08:24
Господи, спаси и сохрани. Скорейшего выздоровления раненым. Светлая память погибшим.
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Нетубежища#
сегодня, 08:24
Почему управляшки закрыли все убежища на замок?
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Патамушта
сегодня, 10:02
Ну а если бы они этого не сделали, то убежища облюбовали бы местные бомжи.
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Виктор
сегодня, 09:54
Что бы под домом не заложили взрывное устройство Во вторых при объявлении воздушной тревоги никто ни куда не прячется Люди никак не реагируют
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чайник
сегодня, 10:34
Что бы под домом не заложили взрывное устройство Во вторых при объявлении воздушной тревоги никто ни куда не прячется Люди никак не реагируют Вероятность события А - в ваш дом прилетит бпла - определяется по формуле P(A) = m/n, где m - ваш дом, то есть 1, а n - все остальные дома в Липецкой области. Получается P(A) = 1/количество домов в области = 0,000................1
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