Общество

10 минут назад

Полуголый парень среди ночи купался в канале у «Трибуны»

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#обморожение #переохлаждение
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Полуголый парень среди ночи купался в канале у «Трибуны»

В больницу его доставили с переохлаждением и обморожениями.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в ночь с пятницы на субботу к ним доставили 22-летнего мужчину, который купался в отводном канале Комсомольского пруда в районе «Трибуны».

Мужчина был полуголым и вёл себя неадекватно. По предварительным данным, он был в состоянии опьянения. Очевидцы позвонили в скорую и рассказали, что парень в одних кроссовках и джинсах купается в канале-«вонючке» районе Комсомольского пруда.

В больницу его доставили в одних мокрых кроссовках и джинсах 22 января около 3 часов ночи. У молодого мужчины — переохлаждение и обморожения ног и спины.

Ещё двое мужчин — оба в возрасте около 60 лет получили обморожения рук и ног и переохлаждения, заснув на снегу. Одного привези в ожоговый центр сегодня утром из сугроба на улице Космонавтов, другой поступил ещё в пятницу.
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#обморожение #переохлаждение
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