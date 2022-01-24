Полуголый парень среди ночи купался в канале у «Трибуны»

В больницу его доставили с переохлаждением и обморожениями.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в ночь с пятницы на субботу к ним доставили 22-летнего мужчину, который купался в отводном канале Комсомольского пруда в районе «Трибуны».



Мужчина был полуголым и вёл себя неадекватно. По предварительным данным, он был в состоянии опьянения. Очевидцы позвонили в скорую и рассказали, что парень в одних кроссовках и джинсах купается в канале-«вонючке» районе Комсомольского пруда.



В больницу его доставили в одних мокрых кроссовках и джинсах 22 января около 3 часов ночи. У молодого мужчины — переохлаждение и обморожения ног и спины.



Ещё двое мужчин — оба в возрасте около 60 лет получили обморожения рук и ног и переохлаждения, заснув на снегу. Одного привези в ожоговый центр сегодня утром из сугроба на улице Космонавтов, другой поступил ещё в пятницу.