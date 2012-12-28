Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Суд взыскал с предприятия компенсацию вреда, причиненного почвам, в сумме более 4,4 млн рублей
Общество
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23 минуты назад
Суд взыскал с предприятия компенсацию вреда, причиненного почвам, в сумме более 4,4 млн рублей
Гостевые дома построили в районе Силикатных озер.
Вопреки закону суммарная площадь перекрытия поверхности почвы искусственными материалами составила свыше 3 тысяч кв м. Было установлено, что фирма, используя арендованный земельный участок в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — зоологического заказника «Липецкий», причинила почвам как объекту охраны окружающей среды ущерб на сумму более 4, 4 млн рублей.
«Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с предприятия в бюджет Липецкой области компенсации причиненного почвам вреда. Исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного решения после его вступления в законную силу проконтролирует прокуратура», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В России запрещена хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.
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