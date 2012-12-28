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Происшествия
1986
сегодня, 12:07
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В перевернувшейся на Лебедянском шоссе «ГАЗели» пострадали четыре пассажирки
Столкнулись «Ауди-100» и «Газель Next». Микроавтобус опрокинулся.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, 25 августа примерно в 13:35 на дороге «Липецк – Данков» 22-летний водитель «Ауди-100», по предварительным сведениям, при нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части допустил столкновение с автобусом «Газель Next» под управлением 65-летнего водителя.
Пострадали четыре пассажирки микроавтобуса — женщины 78-ми, 25-ти, 45-ти и 77-ми лет. Они с различными травмами были доставлены в больницу.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими. Автоинспекторы выявили 7363 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 169.
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