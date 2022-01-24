В Липецкой области школы начали закрывать на карантин по коронавирусу

На карантин по коронавирусу полностью закрыт лицей в Ельце и частично школа посёлка Соколье Елецкого района.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, лицей №5 в Ельце закрыли на карантин по Covid-19. Частично закрыты на карантин по Covid-19 два класса в школе посёлка Соколье Елецкого района. В них учатся 29 детей.



На карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыта школа № 2 в городе Грязи.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 79 классов в 24 школах. Для 1700 человек организовано дистанционное обучение.



В Липецке, по данным на понедельник, 24 января, на удаленном обучении находятся 590 учеников из 20 классов 20 школ. Как сообщает пресс-служба мэрии, болеют 3558 учеников – это 6% от общего числа. Из педагогов на больничном находятся 113 человек – 3,7% от общего числа.



По области также частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ две группы в двух детских садах. Дома остаются 48 малышей.