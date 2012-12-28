Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В результате падения беспилотника в Липецкой области погибли ребенок и мужчина
Происшествия
«Сейчас с бензином все такие злые, а они ходят белым днем — сливают!»
Происшествия
Теперь заживем! Всех липчан записали в жители столицы
Общество
После атаки БПЛА прокуратура открыла «горячую линию»
Общество
Одна из пострадавших при атаке БПЛА женщин выпрыгнула из окна
Происшествия
Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Происшествия
Уголовное дело экс-спикера Липецкого горсовета Александра Афанасьева передано в суд
Происшествия
Микроавтобус перевернулся на Лебедянском шоссе
Происшествия
Разбитая машина брошена на дороге: полицейские выясняют обстоятельства аварии
Происшествия
Над Липецкой областью сбивали БПЛА
Происшествия
Читать все
Одна из пострадавших при атаке БПЛА женщин выпрыгнула из окна
Происшествия
После атаки БПЛА прокуратура открыла «горячую линию»
Общество
Врачи борются за здоровье пострадавших от атаки БПЛА
Общество
Женщина сломала лодыжку и пыталась свалить всё на сожителя
Происшествия
Девушка привела восьмерых липецких парней к «золоту» первенства России
Спорт
17-летнего ельчанина обманули мошенники
Происшествия
Один пациент вылечился от лихорадки Западного Нила
Общество
Дело о краже найденного телефона прекратили в суде
Происшествия
Суд взыскал с предприятия компенсацию вреда, причиненного почвам, в сумме более 4,4 млн рублей
Общество
Руку 9-летнего мальчика зажало в бетономешалке
Происшествия
Читать все
Происшествия
411
45 минут назад

Руку 9-летнего мальчика зажало в бетономешалке

Медики не только оказали профессиональную помощь, но и поработали болгаркой.

Беда случилась накануне в посёлке Лев Толстой, кисть 9-летнего мальчика зажало шестерёнчатым механизмом работающей бетономешалки.

На вызов приехала бригада скорой помощи подстанции № 13 из Данкова: фельдшеры Абдулла Гамидов и Эдуард Жучков. Без специального инструмента извлечь руку было невозможно.

«Фельдшер Абдулла Гамидов не стал ждать — он взял болгарку и вместе с коллегами из МЧС, которые удерживали тяжёлую конструкцию, буквально по миллиметрам распилил механизм, чтобы освободить ребёнка. При этом он уже продумал, как и чем обезболит малыша, чтобы тот не чувствовал боли в этот страшный момент», — рассказала в соцсетях вице-губернатор Ольга Белоглазова.

Уже в салоне скорой мальчику оказали всю необходимую помощь и доставили в Данковскую ЦРБ. После осмотра травматолога, с диагнозом «открытый перелом пальцев правой кисти» ребёнка направили в Липецкую областную детскую клиническую больницу.

В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей.

«Огромное спасибо бригаде скорой помощи — Абдулле Гамидову и Эдуарду Жучкову. Спасибо сотрудникам МЧС, которые своим плечом удержали тяжёлую конструкцию, чтобы позволить коллеге работать. Спасибо врачам, которые приняли ребёнка и продолжают бороться за его здоровье. Ребята, вы — настоящие герои. Спасибо, что вы есть», — добавила Ольга Белоглазова.



Фото: https://vk.ru/wall
дети
травма
0
3
0
10
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить