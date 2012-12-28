Руку 9-летнего мальчика зажало в бетономешалке

Медики не только оказали профессиональную помощь, но и поработали болгаркой.

Беда случилась накануне в посёлке Лев Толстой, кисть 9-летнего мальчика зажало шестерёнчатым механизмом работающей бетономешалки.На вызов приехала бригада скорой помощи подстанции № 13 из Данкова: фельдшеры Абдулла Гамидов и Эдуард Жучков. Без специального инструмента извлечь руку было невозможно.«Фельдшер Абдулла Гамидов не стал ждать — он взял болгарку и вместе с коллегами из МЧС, которые удерживали тяжёлую конструкцию, буквально по миллиметрам распилил механизм, чтобы освободить ребёнка. При этом он уже продумал, как и чем обезболит малыша, чтобы тот не чувствовал боли в этот страшный момент», — рассказала в соцсетях вице-губернатор Ольга Белоглазова.Уже в салоне скорой мальчику оказали всю необходимую помощь и доставили в Данковскую ЦРБ. После осмотра травматолога, с диагнозом «открытый перелом пальцев правой кисти» ребёнка направили в Липецкую областную детскую клиническую больницу.В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей.«Огромное спасибо бригаде скорой помощи — Абдулле Гамидову и Эдуарду Жучкову. Спасибо сотрудникам МЧС, которые своим плечом удержали тяжёлую конструкцию, чтобы позволить коллеге работать. Спасибо врачам, которые приняли ребёнка и продолжают бороться за его здоровье. Ребята, вы — настоящие герои. Спасибо, что вы есть», — добавила Ольга Белоглазова.