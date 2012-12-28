Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
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Происшествия
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21 минуту назад
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Дело о краже найденного телефона прекратили в суде
Хозяин телефона сам об этом ходатайствовал.
По данным следствия, мужчина решил оставить телефон себе, отключил его и выбросил сим-карту. А спустя три года начал пользоваться чужим телефоном, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ). Но на стадии судебного разбирательства и примирительных процедур подсудимый вернул украденный телефон, принес извинения и полностью компенсировал причиненный моральный вред, стороны заключили медиативное соглашение.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, хозяин телефона сам ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела, а подсудимый совершил преступление средней тяжести впервые, вину признал и раскаялся. Суд удовлетворил ходатайство, прекратив уголовное дело.
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