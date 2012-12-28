Дело о краже найденного телефона прекратили в суде

Хозяин телефона сам об этом ходатайствовал.

Чаплыгинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, который в августе 2022 года в поселке Лев-Толстой нашёл на улице мобильный телефон и обвинялся в его краже.По данным следствия, мужчина решил оставить телефон себе, отключил его и выбросил сим-карту. А спустя три года начал пользоваться чужим телефоном, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ). Но на стадии судебного разбирательства и примирительных процедур подсудимый вернул украденный телефон, принес извинения и полностью компенсировал причиненный моральный вред, стороны заключили медиативное соглашение.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, хозяин телефона сам ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела, а подсудимый совершил преступление средней тяжести впервые, вину признал и раскаялся. Суд удовлетворил ходатайство, прекратив уголовное дело.