Коронавирус
36 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 270 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения: 24 января 2021 года были выявлены 155 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 270 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 34 человека вылечились. По данным на 21 января коллективный иммунитет в регионе составляет 78,6%.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 88 095 случаев COVID-19, выздоровели 81 066 человек, умерли 2 983 человека.
В России за сутки выявлены 65 109 случаев COVID-19, выздоровели 21 714 человек, умерли — 655 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 173 300 случаев COVID-19, выздоровели 10 023 622 человека, умерли — 326 112 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 88 095 случаев COVID-19, выздоровели 81 066 человек, умерли 2 983 человека.
В России за сутки выявлены 65 109 случаев COVID-19, выздоровели 21 714 человек, умерли — 655 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 173 300 случаев COVID-19, выздоровели 10 023 622 человека, умерли — 326 112 человек.
1 419
Софья