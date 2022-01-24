В областном управлении дорог и транспорта сейчас готовят соответствующий документ.

Срок действия старых транспортных карт могут продлить до 1 июня. Об этом сегодня на планерке у главы Липецка сообщил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов. Он пояснил, что документ готовят в профильном региональном ведомстве.



Дело в том, что липчане не успеют «прокатать» деньги со старых транспортных карт до 15 февраля. Такой срок был назначен первоначально. На сегодня со старых карт использовали меньше половины средств.



Судя пор графику представленному Евгением Чекрыжовым, активнее всего липчане тратили деньги со старых карт в начале ноября и в начале декабря прошлого года. Больше всего льготников заменили красные карты, меньше — оранжевые. Оранжевыми картами пользуются Почетные граждане Липецка.

