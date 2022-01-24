Общество

23 минуты назад

Срок действия старых транспортных карт могут продлить

5 329
#транспортные карты
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Срок действия старых транспортных карт могут продлить

В областном управлении дорог и транспорта сейчас готовят соответствующий документ.

Срок действия старых транспортных карт могут продлить до 1 июня. Об этом сегодня на планерке у главы Липецка сообщил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов. Он пояснил, что документ готовят в профильном региональном ведомстве.

Дело в том, что липчане не успеют «прокатать» деньги со старых транспортных карт до 15 февраля. Такой срок был назначен первоначально. На сегодня со старых карт использовали меньше половины средств.

Судя пор графику представленному Евгением Чекрыжовым, активнее всего липчане тратили деньги со старых карт в начале ноября и в начале декабря прошлого года. Больше всего льготников заменили красные карты, меньше — оранжевые. Оранжевыми картами пользуются Почетные граждане Липецка.    
5 329
#транспортные карты
1

Комментарии (5)

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У многих осталось меньше 23 рублей.

4 минуты назад
Вопрос. Кому пойдут остатки на карте меньше 23 рублей? И таких карт тысячи.
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Полина 2 Б

11 минут назад
111, согласна!
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Не честно.

11 минут назад
А что делать с остатками на картах.? Проезд поднять до 23 рублей подняли, а теперь остатки у всех на картах. В чей карман они пойдут? Пополнить старые карты нельзя.
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Полина 2 Б

12 минут назад
А если карта потерялась ЧТО ДЕЛАТЬ?
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111

13 минут назад
сколько нужно было кинуть на карту что бы до 15 февраля не успеть их прокатать? многие карты потеряли кто-то выкинул это же не учитывается же в статистике.
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