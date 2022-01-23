Общество

9 минут назад

Магазин оштрафовали на 100`000 рублей за формальные нарушения

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#штраф #торговля
Магазин оштрафовали на 100`000 рублей за формальные нарушения

Суд счет такое взыскание слишком строгим и отменил его.

Региональный арбитражный суд рассмотрел протест представителей ООО «Остин» на санкцию со стороны липецкого управления Роспотребнадзора. Магазин привлекли к административной ответственности за нарушения в маркировке товара.

Как указано в материалах суда, прошлым летом сотрудники Роспотребнадзора проводили плановую выездную работы магазина «Остин», расположенного на улице Радиотехнической в Ельце. Предметами проверки были соблюдение обязательных требований санитарного законодательства, законодательства в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товара. Проверяющие нашли нарушения. В торговом зале магазина покупателям предлагали мужской ремень и рюкзак, произведенные в Китае. Но товар был маркирован не по всем правилам. На этикетках отсутствовали наименование товара, юридический адрес изготовителя, дата изготовления, знак ЕАС. За эти недочеты на «Остин» оформили протокол и выписали штраф в 100 000 рублей.

Суд пришел к выводу, что выявленные нарушения — малозначительные, и наказание не соразмерно объективной стороне дела. Арбитраж признал штраф со стороны Роспотребнадзора незаконным и полностью его отметил.
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#штраф #торговля

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