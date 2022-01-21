Происшествия

17 минут назад

В Добринском районе лоб в лоб столкнулись два «Шевроле»

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#ДТП
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В Добринском районе лоб в лоб столкнулись два «Шевроле»

ДТП произошло в районе деревни Демшинки Добринского района.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в 10:34 на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №10 села Березняговатка Добринского района поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей «Шевроле»: «Шевроле Авео» и «Шевроле Круз».

ДТП произошло в районе деревни Демшинки Добринского района. На месте аварии спасатели обнаружили, что водитель одного из автомобилей был зажат в машине, для его извлечения спасателями был применен специальный гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Медведь». Затем пострадавший был передан медикам Добринской ЦРБ.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
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#ДТП
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