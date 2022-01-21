«Я стою на плацу, с неба падает снег»

Клип липецких осужденных признали лучшим в стране.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, осуждённые из ИК-6 УФСИН России по Липецкой области приняли участие в конкурсе музыкальных видеопоздравлений, который проводил один из провайдеров телефонной связи, и совместно со студией кабельного телевидения учреждения подготовили красочное музыкальное видеопоздравление, адресованное к родственникам осуждённых.«Музой» главного героя в клипе стала актриса Рэйчел МакАдамс — при монтаже были использованы кадры из фильмов с её участием. Красочность видео также придали съёмки из новогодней Москвы.Видеоролик участника конкурса был размещён на Ютуб-канале «Зонателеком» и уже набрал 76 977 просмотров и 7 985 лайков.Организаторами были подведены итоги активности родных и близких осужденных, принявших участие в голосовании на конкурсе новогодних видеопоздравлений.В результате лучшим в стране стал видеоклип от ИК-6 Липецкой области. Он был признан победителем, а в числе призёров оказались видео из Смоленской, Брянской, Воронежской, Архангельской, Волгоградской, Челябинской, Тульской областей, Башкортостана, Иркутска и Новосибирска.Группа участников-создателей получит от организаторов конкурса ценный призы, а учреждение - сертификат на покупку музыкальных инструментов.