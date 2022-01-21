В Косыревке отключат холодную воду

22 января с 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк временно ограничит подачу холодной воды в Косыревке из-за ремонтных работ.



Воды не будет в доме № 6а по улице Советской, № 42 по улице Орловской, №№ ст.1, 10, 11, 13, 13б, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 20а по улице Новой, в частном секторе улиц Советской, Орловской, Новой. Воду для питья подвезут по адресу: улица Орловская, 42. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



