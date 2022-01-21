Общество

сегодня, 15:21

В Косыревке отключат холодную воду

2 300
#отключения
1
В Косыревке отключат холодную воду
22 января с 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк временно ограничит подачу холодной воды в Косыревке из-за ремонтных работ.

Воды не будет в доме № 6а по улице Советской, № 42 по улице Орловской, №№ ст.1, 10, 11, 13, 13б, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 20а по улице Новой, в частном секторе улиц Советской, Орловской, Новой. Воду для питья подвезут по адресу: улица Орловская, 42. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

2 300
#отключения
1

Комментарии (2)

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Михаил

25 минут назад
Кому на Косыревке она нужна?
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Ч.

сегодня, 15:32
А сегодня её нет и на Прудной 3. И несколько дней назад тоже на 2е суток отключали .Сколько это будет безобразие продолжаться? Постоянные аварии...
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