Происшествия

21 минуту назад

Ночью на трассе «Дон» горел грузовик

257
#МЧС #пожар #грузовик
Ночью на трассе «Дон» горел грузовик

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ночью 21 января в Хлевенском районе на 443-м километре трассы «Дон» загорелась кабина тягача «МАН», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь повредил кабину и подкапотное пространство тягача. 

- Пострадавших нет. Грузовик тушили два отделения пожарной охраны. Причиной пожара могло неосторожное обращение с огнем, - рассказали в главном управлении МЧС по Липецкой области.
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#МЧС #пожар #грузовик

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