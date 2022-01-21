Происшествия
21 минуту назад
Ночью на трассе «Дон» горел грузовик
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Ночью 21 января в Хлевенском районе на 443-м километре трассы «Дон» загорелась кабина тягача «МАН», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Огонь повредил кабину и подкапотное пространство тягача.
- Пострадавших нет. Грузовик тушили два отделения пожарной охраны. Причиной пожара могло неосторожное обращение с огнем, - рассказали в главном управлении МЧС по Липецкой области.
Огонь повредил кабину и подкапотное пространство тягача.
- Пострадавших нет. Грузовик тушили два отделения пожарной охраны. Причиной пожара могло неосторожное обращение с огнем, - рассказали в главном управлении МЧС по Липецкой области.