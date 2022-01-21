Происшествия

50 минут назад

Ревнивца осудили за вероломное проникновение в квартиру матери соперника

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#конфликт #ревность
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Ревнивца осудили за вероломное проникновение в квартиру матери соперника

Инцидент произошёл в Грязях.

Мировой судья Грязинского судебного участка №4 вынес приговор 25-летнему мужчине по части 2 статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, молодой грязинец уже был судим по части 1 статьи 112 УК РФ «Причинение средней тяжести вреда здоровью, отсидел за это 4 месяца 28 дней, и освободился только 21 мая 2021 года.

Раньше этот мужчина сожительствовал с женщиной, которая родила ему сына, но в 2021 году они разошлись из-за частых ссор. Кстати, в свидетельстве о рождении ребёнка как отец он не был записан.

Расставшись с отцом своего ребёнка, молодая женщина быстро нашла себе нового ухажёра, с которым спустя две недели после выхода на свободу её бывший сожитель и решил поговорить.

8 июня в 19:30 он отправился домой к сопернику на улицу Хлебозаводскую, но дверь квартиры открыла его мать. Когда он спросил: «Саша и Вася здесь живут?», женщина ответила «А что вы хотите?», но нежданный гость тут же оттолкнул её обеими руками и прошёл в прихожую. Женщине была причинена сильная боль.

В суде ревнивца признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия, и приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.
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#конфликт #ревность
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Комментарии (1)

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Петр Вельяминов

4 минуты назад
Бапка старая, зудела все время, не с тем живешь, мол...
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