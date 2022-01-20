Больше трёх не собираться? В Липецке суд снова встал на сторону противников QR-кодов

Полиция в очередной раз пыталась доказать, что задержанные на Соборной площади противники QR-кодов участвовали в митинге, но областной суд отклонил жалобу.

Напомним, 9 декабря у Липецкого областного Совета депутатов задержали четырёх противников введения QR-кодов. Всего несколько человек — в основном, верующие стояли напротив Христорождественского кафедрального собора и мирно беседовали. Это было как раз в то время, когда депутаты голосовали за федеральный законопроект о QR-кодах: 25 человек высказались «за», 16 - «против». У православных женщин на обсуждаемый депутатами вопрос было своё мнение, но публично они его не высказывали, пока не появилась полиция.К женщинам подошли полицейские и предъявили претензии по поводу нарушения общественного порядка. Те возмутились и вступили в дискуссию с правоохранителями по поводу актуальных проблем. Приводили разные аргументы: например, зачитывали главу 13-ю «Откровения святого Иоанна Богослова», в которой говорится, «что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».Но этот оживлённый диалог полицейские расценили как незаконную массовую акцию. В результате на противников QR-кодов были составлены протоколы и по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.Но в суде все четверо противников QR-кодов были оправданы за отсутствием состава административного правонарушения.С этим не согласились в полиции и решили обжаловать решения суда первой инстанции.Сегодня в областном суде состоялось рассмотрение первой жалобы должностного лица - участкового уполномоченного полиции ОУУПиПДН отдела полиции №8 УМВД России по города Липецка об отмене постановления Советского районного суда Липецка от 22 декабря 2021 по делу об административном правонарушении в отношении Максима Маркова по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».Ни сам автор жалобы участковый Черников, ни кто-то другой из представителей полиции на рассмотрение жалобы на решение Советского суда не пришли. А вот Максим Марков был в компании сразу двух защитников. Они настаивали на том, что митинг — это массовая акция, а на перекрытой 9 декабря площади в разных местах стояли по одному-двум липчанам, идущим по своим делам и остановившимся исключительно из-за перекрытой площади — кто-то шёл в Пенсионный фонд, кто-то — в церковь. По мнению защитников, в одну компанию их собрала именно полиция, когда начала окружать людей и пугать их заявлениями из громкоговорителя: «Ваша акция незаконна». А люди, мол, до этого времени и не подозревали, что участвуют в какой-то акции.Максим Марков и вовсе — мимо проходил в 10:50 у дома №1 на улице Зегеля. А ходил он утром к депутатам — собирался вручить участникам сессии письменную позицию по поводу QR-кодов. Передать бумагу депутатам лично в руки не удалось из-за перекрытой площади, тогда он оставил своё обращение в приёмной и возвращался на работу. По пути заметил, что полиция окружает женщин, решил узнать, почему это происходит. Просто не смог остаться равнодушным — он был уверен, что женщин «прессингуют» незаконно.- Майор полиции фактически навязал прихожанкам дискуссию. Неслучайно ролик этого задержания набрал в «Ютубе» 50 000 просмотров, почитайте комментарии на счёт действий полиции, - звучало в суде. - Это сотрудники полиции сами о «организовали», как они выражаются, «массовое мероприятие». Видно же — там стоят не больше семи человек, а может, и меньше. Потом стали угрожать обвинениями в противодействии законным требованиям сотрудников полиции, если не пройдем в машину. На оперативной съёмке же всё видно: никто не произносит никаких призывов, не скандирует лозунгов, нет ни плакатов, ни транспарантов, ни громкоговорителя. Рассуждения по болезненным проблемам для общества просто искусственно «подогревают» сами полицейские, выводят пожилых женщин, которые мирно стояли на улице, на разговор.В результате судья Липецкого областного суда Наталья Федосова, как и суд первой инстанции, встала на строну задержанного за участие в несогласованной акции Максима Маркова. Жалобу участкового отклонили, оставив в силе постановление Советского районного суда Липецка. То есть, в отличие от полиции, в суде во второй раз в его действиях не усмотрели признаков нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.Но точка в противостоянии полиции и противников QR-кодов ещё не поставлена: жалобы на решения судов первой инстанции по остальным задержанным на Соборной начнут рассматривать 27 января.