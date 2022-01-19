Общество

45 минут назад

Захлебнувшуюся в ванне годовалую девочку выписали из больницы

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#дети
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Захлебнувшуюся в ванне годовалую девочку выписали из больницы

Несчастный случай с ребёнком произошёл в Липецке ещё на новогодних каникулах.

Напомним, 8 января в квартире жилого дома по улице Опытной в Липецке годовалая девочка захлебнулась в ванне. Первую помощь девочке оказала ее мать, затем ребенка на скорой помощи доставили в реанимацию.10 января малышку перевели из палаты интенсивной терапии в обычное отделение. 

Как сообщил GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, девочку выписали из больницы, с её здоровьем всё в порядке.

374
#дети
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