Общество
45 минут назад
Захлебнувшуюся в ванне годовалую девочку выписали из больницы
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Несчастный случай с ребёнком произошёл в Липецке ещё на новогодних каникулах.
Напомним, 8 января в квартире жилого дома по улице Опытной в Липецке годовалая девочка захлебнулась в ванне. Первую помощь девочке оказала ее мать, затем ребенка на скорой помощи доставили в реанимацию.10 января малышку перевели из палаты интенсивной терапии в обычное отделение.
Как сообщил GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, девочку выписали из больницы, с её здоровьем всё в порядке.
Как сообщил GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, девочку выписали из больницы, с её здоровьем всё в порядке.
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