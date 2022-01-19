26 минут назад
Липчан спросят об их уровне жизни
С 19 января по 1 февраля Липецкстат проведет выборочное наблюдение доходов населения и участия липчан в социальных программах. Опрос проводится в рамках федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, которые регулярно ведутся в стране по нескольким направлениям.
Проводить обследование будут интервьюеры с обязательным предъявлением респондентам удостоверения Федеральной службы государственной статистики, которое является действительным при предъявлении паспорта, отмечает Липецкстат. Ответы участников исследования занесут в специальные вопросники – бумажные анкеты. Эти данные будут использованы в обобщенном виде. По результатам обследования будет получена информация о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены.
Сводные данные будут получены в целом по Российской Федерации и по каждому субъекту РФ в разрезе основных демографических и социально-экономических групп населения. Таким образом, появится возможность провести сравнительный анализ показателей уровня жизни и доходов населения различных регионов России. Отдельные показатели выборочного наблюдения позволят рассчитать среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъектам Российской Федерации.
Прикольно
reg
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