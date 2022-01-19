Липчан спросят об их уровне жизни

С 19 января по 1 февраля Липецкстат проведет выборочное наблюдение доходов населения и участия липчан в социальных программах. Опрос проводится в рамках федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, которые регулярно ведутся в стране по нескольким направлениям.



Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится с ежегодной периодичностью, один раз в пять лет по расширенной выборке. Проект позволяет выявить социально-демографические проблемы на уровне отдельно взятой семьи и человека. В рамках нынешнего опроса у липчан спросят об источниках доходов, об объемах натуральных поступлений товаров и услуг, о видах и размерах пенсий и социальных выплат, участии семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и влиянии мер социальной поддержки на уровень их благосостояния. Всего в 2022 году на территории Липецкой области Росстатом для обследования отобрано 62 счетных участка. На каждом участке обследованию подлежат 24 домохозяйства - выборочно будут опрошены 1488 домашних хозяйств во всех городах и районах области.



Проводить обследование будут интервьюеры с обязательным предъявлением респондентам удостоверения Федеральной службы государственной статистики, которое является действительным при предъявлении паспорта, отмечает Липецкстат. Ответы участников исследования занесут в специальные вопросники – бумажные анкеты. Эти данные будут использованы в обобщенном виде. По результатам обследования будет получена информация о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены.



Сводные данные будут получены в целом по Российской Федерации и по каждому субъекту РФ в разрезе основных демографических и социально-экономических групп населения. Таким образом, появится возможность провести сравнительный анализ показателей уровня жизни и доходов населения различных регионов России. Отдельные показатели выборочного наблюдения позволят рассчитать среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъектам Российской Федерации.



