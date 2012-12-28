Все новости
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
В Липецкой области перехвачены три БПЛА
Происшествия
Четыре дома эвакуированы в Ельце из-за упавшего беспилотника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Общество
Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит
Общество
В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы
Общество
В театре Толстого впервые поставили мюзикл с оркестром
Культура
Режим угрозы атак БПЛА объявлен в Липецкой области
Происшествия
Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит
Общество
В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы
Общество
Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла
Происшествия
«Металлург» забил гол «рукой Бога»
Спорт
УК кивает на «РВК», а в подвал бежит река
Общество
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Ельчане могу возвращаться в свои дома: обломки БПЛА обезврежены
Происшествия
Ельчан просят отойти от окон: произойдет уничтожение фрагмента БПЛА
Происшествия
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
Выходные в Липецке: в филармонии разгромят кафе – где и как отпраздновать 8 марта
Общество
Общество
187
48 минут назад

В районе Сокола отключат холодную воду

8 марта «РВК-Липецк» будет проводить работы на своих сетях в районе Сокола, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды временно останутся дома №№ 285 стр. 1, 293а, 295а, 295б, 295в, 295г, 295е, 296, 299/1, 299а, 299б, 299б/2, 299г, 307а, 307б, 307в, 309б, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 329/1, 331, 333, 333б, 333г, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/11, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19 по улице Баумана, жители частного сектора улиц Цементников, Баженова, Курчатова, Сокольской, Кулибина, Булавина, переулков Курчатова, Полтавского, Помяловского, Лунного.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

8 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 34 по улице Московской, обесточат 19-й микрорайон.
