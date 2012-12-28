В районе Сокола отключат холодную воду

8 марта «РВК-Липецк» будет проводить работы на своих сетях в районе Сокола, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды временно останутся дома №№ 285 стр. 1, 293а, 295а, 295б, 295в, 295г, 295е, 296, 299/1, 299а, 299б, 299б/2, 299г, 307а, 307б, 307в, 309б, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 329/1, 331, 333, 333б, 333г, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/11, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19 по улице Баумана, жители частного сектора улиц Цементников, Баженова, Курчатова, Сокольской, Кулибина, Булавина, переулков Курчатова, Полтавского, Помяловского, Лунного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.8 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 34 по улице Московской, обесточат 19-й микрорайон.