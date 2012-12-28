Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла
48 минут назад
В районе Сокола отключат холодную воду
8 марта «РВК-Липецк» будет проводить работы на своих сетях в районе Сокола, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
8 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 34 по улице Московской, обесточат 19-й микрорайон.
