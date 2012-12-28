Все новости
Общество
142
33 минуты назад
1

УК кивает на «РВК», а в подвал бежит река

Канализационных стоков море, а воз и ныне — на косогоре.

«Иван кивает на Петра, а Пётр — на Гришку» — такая ситуация наблюдается на улице Свиридова, где перед домом забиты канализационные колодцы, а кому чистить и откачивать стоки — неведомо.

«Улица Свиридова, дом №14 — забиты канализационные колодцы перед домом. То есть, те в которые идет сброс канализации всего дома, но относятся они уже к городу. Пока их не прочистят, вся канализация будет стекать в подвалы и подземную парковку, которая находится даже ниже подвалов. Катастрофа! Но… «РВК» на заявки жильцов отвечает, что это не их сети. УК в свою очередь твердит, что сети относятся к «РВК» и как только ресурсники прочистят колодцы, то УК готова сразу начать откачку всего, что натекло за два дня. Круг замкнулся. Всему этому перформансу уже 2 дня, а воз и ныне там. Аварийка не едет, тонем в фекалиях», – написали в редакцию жители Свиридова.

— Сети по этому адресу обследованы специалистами водоканала. По результатам обследования выявлено, что засор произошел на канализационных сетях, которые не переданы в «РВК-Липецк», права собственности на них за предприятием не закреплены, также они не включены в перечень объектов, входящих в концессионное соглашение. Работы по устранению засора должны быть выполнены силами собственника сетей, — сообщили в «РВК-Липецк».
коммунальная авария
0
1
3
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ку
3 минуты назад
Пусть жильцы сами и убирают их добро
Ответить
