Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
В Липецкой области перехвачены три БПЛА
Происшествия
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Происшествия
Никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром
Общество
Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Общество
«Металлург» забил гол «рукой Бога»
Спорт
В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы
Общество
Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла
Происшествия
Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит
Общество
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
Выходные в Липецке: в филармонии разгромят кафе – где и как отпраздновать 8 марта
Общество
Четыре дома эвакуированы в Ельце из-за упавшего беспилотника
Происшествия
Житель Добровского округа сделал оружие из приспособлений для забоя скота
Общество
В Липецкой области перехвачены три БПЛА
Происшествия
Над Липецкой областью снова чистое небо
Общество
Общество
183
21 минуту назад
2

Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит

Дом в итоге без воды и света.

Как сообщили жители дома Гагарина, дом №87 уже третьи сутки без света.

«Всё дело в том, что поднялся уровень воды, а щитовой узел в подвале. «Росводоканал» отмахивается тем, что «они работают»… На звонки либо не отвечают, либо хамят. Управляющая компания никак не может на них повлиять, сами сидят не дома, а на работе. Что с этим делать? К кому обращаться? И кто будет за всё отвечать?! P.S. заявки везде сделаны», — сообщают жильцы.

В «Росводоканале» GOROD48 сообщили, что действительно специалисты работают по этому адресу. Первая аварийная бригада была направлена туда еще 5 марта. Работали и вчера, и сегодня на месте.

«Проведение работ осложняется тем, что колодцы засыпаны снегом и грунтом. Кроме, того сети забиты большим количеством мусора. Специалистам приходится доставать его вручную, что также сказывается на сроках промывки сетей», — рассказали в «РВК — Липецк».

photo_2026-03-07_10-21-55 (2).jpg

photo_2026-03-07_10-21-55.jpg

photo_2026-03-07_10-21-56.jpg

 В компании напомнили, что к возникновению засоров на сетях зачастую приводит нарушение правил пользования канализацией. В «РВК – Липецк» призывает горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток – может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения.

После того как специалисты очистят сети от бытового мусора, который жильцы спускают в унитазы, будет откачана вода из подвала и электрики смогут приступить к восстановлению электроснабжения в доме.
коммунальная авария
0
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сотрудник ук
8 минут назад
Население само виновато в своих проблемах, выехали из деревни, не могут пользоваться канализацией, а потом у них все виноваты,что они сидят без воды и света
Ответить
гость
10 минут назад
Как такие кирпичи в унитаз пролезут?
Ответить
