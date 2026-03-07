27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит
Дом в итоге без воды и света.
«Всё дело в том, что поднялся уровень воды, а щитовой узел в подвале. «Росводоканал» отмахивается тем, что «они работают»… На звонки либо не отвечают, либо хамят. Управляющая компания никак не может на них повлиять, сами сидят не дома, а на работе. Что с этим делать? К кому обращаться? И кто будет за всё отвечать?! P.S. заявки везде сделаны», — сообщают жильцы.
В «Росводоканале» GOROD48 сообщили, что действительно специалисты работают по этому адресу. Первая аварийная бригада была направлена туда еще 5 марта. Работали и вчера, и сегодня на месте.
«Проведение работ осложняется тем, что колодцы засыпаны снегом и грунтом. Кроме, того сети забиты большим количеством мусора. Специалистам приходится доставать его вручную, что также сказывается на сроках промывки сетей», — рассказали в «РВК — Липецк».
В компании напомнили, что к возникновению засоров на сетях зачастую приводит нарушение правил пользования канализацией. В «РВК – Липецк» призывает горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток – может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения.
После того как специалисты очистят сети от бытового мусора, который жильцы спускают в унитазы, будет откачана вода из подвала и электрики смогут приступить к восстановлению электроснабжения в доме.
