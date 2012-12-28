«Металлург» забил гол «рукой Бога»

Арбитр сначала решил гол засчитать, но потом отменил.

В отличие от игры с вологодским «Динамо» (0:0) главный тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков с первых минут выпустил основной состав. Фортуна в этот день была на стороне «Химика». Уже на 3-й минуте игрок «Металлурга» поскользнулся на искусственном поле «Территории спорта» посёлка Сириус, что под Сочи. В итоге «краёк» соперников Иван Бреславцев реализовал выход один на один с вратарём Никитой Яворским.









На соперников свалился повод для радости уже на первых минутах

По сути, больше моментов у «Химика» и не было. У липчан в первом тайме мог отличиться Дмитрий Савин, не пробил мимо из неплохой ситуации. Во второй половине вышедший на замену футболист-блогер Артём Нтумба блеснул дриблингом, но не сумел нанести завершающий удар с угла.









Однажды мяч всё-таки пересёк линию ворот «Химика»: на исходе первого тайма обладатель Кубка России-2018 Алексей Скворцов забил в стиле… Диего Марадоны – рукой. Любопытно, что судья Константин Концевич из Сочи поначалу показал на центр поля и только после вмешательства помощника гол отменил.









Алексей Скворцов чуть не повторил подвиг Диего Армандо

– Результаты контрольных игр не так важны, – повторил наставник. – Они для того и даны, чтобы пробовать и ошибаться. Судить о команде нужно будет по официальным матчам. Пока да ¬– реализация у нас хромает. Но самое главное, что у «Металлурга» уже просматривается игра, моменты для взятия ворот мы регулярно создаём. А значит, голы в ворота соперников обязательно придут.









