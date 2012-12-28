Все новости
Спорт
117
41 минуту назад
2

«Металлург» забил гол «рукой Бога»

Арбитр сначала решил гол засчитать, но потом отменил.

«Металлург» забил гол «рукой Бога»

Во втором контрольном матче на южном сборе липецкий «Металлург» уступил «Химику» из Дзержинска Нижегородской области – 0:2.

Судьба команд в последнее время удивительно похожа: вместе они вылетели из подгруппы «Серебро» в 2024 году и за год не сумели вернуться обратно, причем «химики» в своей подгруппе №4 заняли 2-е место, уступив пермскому «Амкару» всего одно очко… Сейчас обе команды вновь ставят цель повышения в классе.

В отличие от игры с вологодским «Динамо» (0:0) главный тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков с первых минут выпустил основной состав. Фортуна в этот день была на стороне «Химика». Уже на 3-й минуте игрок «Металлурга» поскользнулся на искусственном поле «Территории спорта» посёлка Сириус, что под Сочи. В итоге «краёк» соперников Иван Бреславцев реализовал выход один на один с вратарём Никитой Яворским.

DSC_7354.JPG

На соперников свалился повод для радости уже на первых минутах

Второй гол соперники забили на 53-й минуте. Экс-футболист «Крыльев Советов» Вячпеслав Зинков, за плечами которого 199 (!) матчей в первой лиге, реализовал штрафной с 20 метров, уложив мяч в «девятку».

По сути, больше моментов у «Химика» и не было. У липчан в первом тайме мог отличиться Дмитрий Савин, не пробил мимо из неплохой ситуации. Во второй половине вышедший на замену футболист-блогер Артём Нтумба блеснул дриблингом, но не сумел нанести завершающий удар с угла.

DSC_7401.JPG

Порой липчане разыгрывали неплохие «спартаковские» комбинации, но почему-то хотели чуть ли не завести мяч в пустые ворота, а вот ударов не хватало…

Однажды мяч всё-таки пересёк линию ворот «Химика»: на исходе первого тайма обладатель Кубка России-2018 Алексей Скворцов забил в стиле… Диего Марадоны – рукой. Любопытно, что судья Константин Концевич из Сочи поначалу показал на центр поля и только после вмешательства помощника гол отменил.

DSC_7492.JPG

Алексей Скворцов чуть не повторил подвиг Диего Армандо

По мнению главного тренера Сергея Хрипункова, в обоих контрольных матчах на сборах «Металлург» наиграл на гол, но подвела реализация, которую липчане расчитывают поправить.

– Результаты контрольных игр не так важны, – повторил наставник. – Они для того и даны, чтобы пробовать и ошибаться. Судить о команде нужно будет по официальным матчам. Пока да ¬– реализация у нас хромает. Но самое главное, что у «Металлурга» уже просматривается игра, моменты для взятия ворот мы регулярно создаём. А значит, голы в ворота соперников обязательно придут.

DSC_7509.JPG

Сегодня в посёлке Лоо под Сочи, где расквартировалась липецкая команда, «сталевары» проведут третий спарринг с «Череповцом».
Комментарии (2)

Мячь
18 минут назад
На этот раз, побывает раза три в воротах
Ответить
Гидрометцентр
24 минуты назад
))))) это что за волейбол?
Ответить
