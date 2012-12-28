Ельчан просят отойти от окон: произойдет уничтожение фрагмента БПЛА

После подрыва фрагмента эвакуированные горожане вернутся по домам.

Как сообщил глава Ельца Вячеслав Жабин, в ближайшее время в районе 5-го микрорайона саперы будут уничтожать фрагмент БПЛА.«Возможны громкие хлопки. Прошу отойти от окон. Сохраняйте спокойствие!», — сообщил мэр Ельца.После того как фрагмент БПЛА обезвредят и безопасности ельчан ничего не будет угрожать, эвакуированные жители четырех домов смогут вернуться в свое жилье.Информация об этом будет опубликована дополнительно.