Ельчан просят отойти от окон: произойдет уничтожение фрагмента БПЛА
После подрыва фрагмента эвакуированные горожане вернутся по домам.
«Возможны громкие хлопки. Прошу отойти от окон. Сохраняйте спокойствие!», — сообщил мэр Ельца.
После того как фрагмент БПЛА обезвредят и безопасности ельчан ничего не будет угрожать, эвакуированные жители четырех домов смогут вернуться в свое жилье.
Информация об этом будет опубликована дополнительно.
