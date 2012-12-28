Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
В Липецкой области перехвачены три БПЛА
Происшествия
Четыре дома эвакуированы в Ельце из-за упавшего беспилотника
Происшествия
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Происшествия
Никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром
Общество
Читать все
Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит
Общество
В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы
Общество
«Металлург» забил гол «рукой Бога»
Спорт
Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла
Происшествия
Житель Добровского округа сделал оружие из приспособлений для забоя скота
Общество
Ельчан просят отойти от окон: произойдет уничтожение фрагмента БПЛА
Происшествия
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
Выходные в Липецке: в филармонии разгромят кафе – где и как отпраздновать 8 марта
Общество
Четыре дома эвакуированы в Ельце из-за упавшего беспилотника
Происшествия
В Липецкой области перехвачены три БПЛА
Происшествия
Читать все
Происшествия
288
46 минут назад

Ельчан просят отойти от окон: произойдет уничтожение фрагмента БПЛА

После подрыва фрагмента эвакуированные горожане вернутся по домам.

Как сообщил глава Ельца Вячеслав Жабин, в ближайшее время в районе 5-го микрорайона саперы будут уничтожать фрагмент БПЛА.

«Возможны громкие хлопки. Прошу отойти от окон. Сохраняйте спокойствие!», — сообщил мэр Ельца.

После того как фрагмент БПЛА обезвредят и безопасности ельчан ничего не будет угрожать, эвакуированные жители четырех домов смогут вернуться в свое жилье.

Информация об этом будет опубликована дополнительно.
БПЛА
0
0
2
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить