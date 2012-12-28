Все новости
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
В Липецкой области перехвачены три БПЛА
Происшествия
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Происшествия
Никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром
Общество
Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Общество
«Металлург» забил гол «рукой Бога»
Спорт
В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы
Общество
Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла
Происшествия
Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит
Общество
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
Выходные в Липецке: в филармонии разгромят кафе – где и как отпраздновать 8 марта
Общество
Четыре дома эвакуированы в Ельце из-за упавшего беспилотника
Происшествия
Житель Добровского округа сделал оружие из приспособлений для забоя скота
Общество
В Липецкой области перехвачены три БПЛА
Происшествия
Над Липецкой областью снова чистое небо
Общество
Общество
484
55 минут назад
2

В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы

Многоэтажка не старая, но уже посыпалась.

Сегодня жители дома №35 по улице Леонтия Кривенкова, выходя из дома обнаружили, что ступени провалились внутрь фундамента входной группы.

Эта 13-этажка построена в 2015 году. Капремонт назначен на 2015-2052-й год.

В диспетчерской службе обслуживающей дом УК «Единый Регион» GOROD48 сообщили, что информации от жильцов дома о ситуации не поступало.


коммунальная авария
0
0
1
2
5

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А что
16 минут назад
Жалоб нет от жителей, значит всё норм
Ответить
Ключевое слово
29 минут назад
Многоэтажка не старая ,но уже посыпалась !
Ответить
