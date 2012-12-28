27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы
Многоэтажка не старая, но уже посыпалась.
Эта 13-этажка построена в 2015 году. Капремонт назначен на 2015-2052-й год.
В диспетчерской службе обслуживающей дом УК «Единый Регион» GOROD48 сообщили, что информации от жильцов дома о ситуации не поступало.
