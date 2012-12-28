В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы

Многоэтажка не старая, но уже посыпалась.

Сегодня жители дома №35 по улице Леонтия Кривенкова, выходя из дома обнаружили, что ступени провалились внутрь фундамента входной группы.Эта 13-этажка построена в 2015 году. Капремонт назначен на 2015-2052-й год.В диспетчерской службе обслуживающей дом УК «Единый Регион» GOROD48 сообщили, что информации от жильцов дома о ситуации не поступало.